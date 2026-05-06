Te-ai întrebat vreodată cum este să te naști într-una dintre cele mai faimoase familii din lume, dar să crești departe de toată agitația? Ei bine, la doar șapte ani, Archie, al patrulea nepot al Regelui Charles, are deja o poveste de viață demnă de un film. Băiețelul face parte din linia de succesiune a familiei regale britanice, deși viața lui se desfășoară peste ocean, departe de lumina reflectoarelor.

Un inceput departe de ochii lumii

Când Prințul Harry și Meghan Markle și-au întâmpinat primul copil pe 6 mai 2019, la spitalul Portland din Londra, lumea întreagă a stat cu sufletul la gură. Două zile mai târziu, ducii de Sussex au dezvăluit numele bebelușului: Archie Harrison Mountbatten-Windsor.

„Este magic. Este destul de uimitor. Am cei mai buni doi băieți din lume, așa că sunt cu adevărat fericită”, a declarat Meghan imediat după ce l-a prezentat pe Archie la Castelul Windsor.

Părea o poveste perfectă.

Proaspăta mămică își descria atunci băiețelul ca fiind „cu adevărat calm” și având „cel mai dulce temperament.” Dar lucrurile nu au fost chiar atât de simple pe cât păreau din exterior. Archie ar fi putut deveni Conte de Dumbarton, un titlu subsidiar al lui Harry, sau Lord Archie Mountbatten-Windsor. Numai că el a fost numit pur și simplu Master Archie Mountbatten-Windsor. O sursă din acea perioadă a explicat clar că Harry și Meghan „au ales să nu folosească un titlu de curtoazie.”

Dreptul din nastere si regulile stricte de la palat

Și totuși, cum a ajuns băiețelul să fie recunoscut oficial drept Prinț? Răspunsul se ascunde într-o regulă veche de peste un secol. Când bunicul său patern, Regele Charles, a urcat pe tron în septembrie 2022, Archie a obținut automat dreptul de a deveni Prinț.

Așa cum a relatat Hellomagazine într-o analiză publicată recent, totul se bazează pe scrisorile patente emise de Regele George al V-lea în 1917. Acestea stabilesc negru pe alb că toți copiii fiului unui suveran „vor avea și vor deține și se vor bucura în orice moment de stilul, titlul sau atributul de Alteță Regală, cu demnitatea lor titulară de Prinț sau Prințesă adăugată înaintea numelor lor de botez respective, sau cu celelalte titluri de onoare ale lor.”

Până la urmă, tradiția regală nu se negociază prea ușor, nu-i așa?

Abia în martie 2023 a ieșit la iveală faptul că Meghan și Harry foloseau titlurile de Prinț și Prințesă pentru copiii lor. „Titlurile copiilor au fost un drept din naștere de când bunicul lor a devenit monarh”, a precizat un purtător de cuvânt al cuplului. Ducii au vrut să nu le refuze acest drept, lăsându-i pe ei să decidă (când vor fi mai mari) dacă vor păstra sau vor renunța definitiv la ele.

De la un simplu titlu la o chestiune de siguranta

Discuția despre aceste apelative este mult mai profundă pentru Meghan. În celebrul interviu acordat lui Oprah Winfrey în 2021, ea a numit titlurile copiilor ei un „drept din naștere”.

Iar clarificările nu s-au oprit aici.

„Nu este decizia noastră de luat”, i-a explicat ducesa lui Oprah. „Deși am multă claritate cu privire la ceea ce vine cu titlurile, bun și rău, și din experiența mea multă durere, din nou, nu aș dori durere copilului meu, dar acela este dreptul lor din naștere pentru a face apoi o alegere în această privință.”

În același interviu, fondatoarea Archewell a susținut că palatul nu dorea ca Archie să fie Prinț, mișcare care „ar fi diferit de protocol.” Întrebată direct dacă titlul era important pentru ea, Meghan a răspuns sincer: „Dacă asta însemna că el va fi în siguranță, atunci fireste .”

„Toată grandoarea care înconjoară aceste lucruri este un atașament pe care eu personal nu îl am”, a adăugat ea. „Am fost chelneriță, actriță, prințesă, ducesă, am fost întotdeauna doar Meghan. Așa că pentru mine, îmi este clar cine sunt independent de aceste lucruri, iar cel mai important titlu pe care îl voi avea vreodată este cel de Mamă. Știu asta. Dar ideea ca fiul nostru să nu fie în siguranță și, si ideea ca primul membru de culoare din această familie să nu fie intitulat în același mod în care ar fi alți nepoți.”

Ce urmeaza pentru copiii ducilor de Sussex

Să fim serioși, viața în afara casei regale vine cu prețul ei. Meghan și Harry și-au pierdut securitatea finanțată de contribuabili după ce s-au retras din îndatoririle regale în martie 2020. Chiar dacă ei nu mai sunt membri activi, publicația The Guardian a raportat în 2025 că Harry dorește ca fiul și fiica sa să își păstreze statutul de Alteță Regală pentru a putea decide singuri, mai târziu, „dacă vor să devină membri activi ai familiei regale sau să rămână în afara vieții publice.”

Momentan, Archie și Lilibet ocupă locurile șase și șapte în linia de succesiune la tron. Ei vin imediat după unchiul lor, Prințul William, și verii lor, Prințul George, Prințesa Charlotte și Prințul Louis.

Dar părinții lor îi implică deja, destul de subtil, în munca lor de zi cu zi. În 2025, Fundația Archewell a fost redenumită Archewell Philanthropies. Un purtător de cuvânt a explicat schimbarea: „Această entitate caritabilă permite cuplului și copiilor lor să se extindă asupra eforturilor lor filantropice globale ca familie.”

Dincolo de orice protocol regal, la finalul zilei, dorințele unui copil de șapte ani sunt la fel de inocente ca ale oricărui alt micuț de vârsta lui. Archie și-a exprimat deja dorința de a deveni astronaut sau pilot. Vorbind la deschiderea Jocurilor Invictus din 2022, Ducele de Sussex a povestit exact cum abordează aceste visuri: „Dar ceea ce îi reamintesc este că, indiferent ce vrei să fii când vei crește, caracterul tău este cel care contează cel mai mult și nimic nu ne-ar face pe mama lui și pe mine mai mândri decât să-l vedem având caracterul a ceea ce vedem în fața noastră astăzi.”