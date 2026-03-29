Taylor Swift și Travis Kelce s-au logodit pe 26 august, iar vestea a fost însoțită de o postare amuzantă pe Instagram. Dar dincolo de anunțul oficial, atenția s-a concentrat rapid pe inelul de logodnă, care și-a făcut recent debutul pe covorul roșu la iHeartRadio Music Awards, unde artista a adunat încă 7 trofee.

Anunțul oficial

Cuplul a confirmat logodna printr-o postare comună pe Instagram, cu o descriere plină de umor: „Profesoara ta de engleză și profesorul tău de sport se căsătoresc.”

În fotografiile de la evenimentul plin de flori, Swift a purtat o rochie neagră cu dungi albe, model halter, de la Ralph Lauren. Ținuta a fost completată de sandale maro cu toc Louis Vuitton, o brățară LV Damier și un ceas de aur Cartier Santos Demoiselle Quartz cu cadran încrustat cu diamante. Și totuși, piesa de rezistență a fost, clar, inelul.

Un inel cu poveste

Travis Kelce a lucrat direct cu designerul Kindred Lubeck de la Artifex Fine Jewelry pentru a crea bijuteria. Inelul are un diamant tăiat în stil „old mine brilliant”, cu colțuri rotunjite, montat într-o ramă de aur galben (tehnică numită „bezel-set”) și gravat pe partea laterală a benzii. Diamantul incolor este suficient de mare încât să ocupe o bună parte din degetul inelar al artistei.

Într-un interviu pentru emisiunea de radio britanică Heart Breakfast, pe 3 octombrie, Taylor a povestit cum a ajuns Kelce la acest design. „Pur și simplu am crezut că lucrurile ei sunt atât de cool, așa că i-am arătat un videoclip acum un an și jumătate… Și se pare că el a fost atent la tot… când am văzut inelul am fost [gâfâie], «Știu cine l-a făcut!»… Mă ascultă! Gen, chiar mă cunoști. Nu știam ce aș fi vrut, dar el a știut cumva, și asta e un fel de flex.”

„S-a descurcat uimitor!”, a adăugat ea.

Debut pe covorul roșu

După o perioadă mai discretă, Swift a revenit în lumina reflectoarelor la iHeartRadio Music Awards. A fost ocazia perfectă pentru debutul oficial al inelului pe covorul roșu. Artista a câștigat șapte premii noi, extinzându-și recordul la un total de 41 de trofee iHeartRadio.

Pentru eveniment, a purtat o ținută personalizată verde fistic, formată dintr-un corset și o fustă mini, semnată Wiederhoeft. Accesoriile au inclus cercei cu turmalină Dena Kemp, inele de la Selim Mouzannar și Ldezen, o brățară de tenis Spinelli Kilcollin și un ear cuff Nak Armstrong. E drept că Travis nu a pășit alături de ea pe covorul roșu, dar a fost prima lor gală de premii împreună, iar cei doi nu s-au sfiit să-și arate afecțiunea.

O nouă modă în rândul vedetelor?

Bijuteria se potrivește perfect cu era vizuală a celui de-al 12-lea album de studio al artistei, „The Life of a Showgirl”, care explorează o lume strălucitoare, cu costume create de Bob Mackie. Dar dincolo de asta, se conturează un nou trend. V-ați gândit vreodată că acest tip de montură va reveni în forță?

Taylor nu este singura vedetă care a optat pentru un inel cu montură „bezel”. Zendaya și-a etalat propriul inel Jessica McCormack la Globurile de Aur din 2025, în timp ce Lily Collins a primit de la Charlie McDowell un inel cu diamant tăiat în stil „rose-cut”, creat de designerul Irene Neuwirth.