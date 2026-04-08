Viața bijutierului Kindred Lubeck s-a schimbat instantaneu în luna august a anului trecut, când Travis Kelce a cerut-o în căsătorie pe Taylor Swift cu un inel creat de ea. Piesa, un diamant tăiat „old mine” montat într-o bandă de aur galben gravată manual, a propulsat brandul său, Artifex Fine, în atenția întregii lumi. Iar acum, creatoarea anunță o nouă linie, Artifex Bridal, cu piese în ediție limitată.

De la Taylor Swift la o colecție-eveniment

Stilul distinctiv al lui Lubeck, marcat de pietre antice unice și gravuri manuale complexe, i-a atras atenția lui Swift. Artista a declarat anul trecut la Heart Breakfast cu Jamie Theakston și Emma Bunton: „Pur și simplu am crezut că lucrurile ei sunt atât de cool. Când am văzut inelul, am fost gen [gâfâie], «Știu cine l-a făcut!»”.

Interesul a explodat, dar modelul de afaceri al lui Lubeck nu era pregătit pentru o cerere la scară largă. Și, sincer, nici nu-și dorește asta. „Producția în masă este complet împotriva etosului mărcii”, spune ea.

Recomandari Skims și Funboy lansează 14 accesorii de piscină inspirate de Taylor Swift

Ce aduce nou Artifex Bridal

Noua linie, Artifex Bridal by Kindred Lubeck, a fost lansată pe 10 aprilie și reprezintă o oportunitate pentru cliente de a accesa creațiile sale fără a se înscrie pe lista lungă de așteptare pentru o piesă personalizată. Colecția include inele de logodnă, verighete și alte bijuterii fine. Printre piese se numără o verighetă cu diamante baghetă, o brățară de tenis cu un motiv solar gravat manual și, piesa ei preferată, un diamant „old mine” de 3,63 carate înconjurat de un halou gravat și accentuat cu diamante mai mici.

Dar cum faci față unei asemenea cereri fără să-ți trădezi principiile? Ei bine, Lubeck a găsit o cale de mijloc.

Doar 25 de inele pe trimestru

Colecția nu va fi disponibilă pe scară largă. Planul este să lanseze trimestrial aproximativ 25 de inele. Deși designurile vor fi reutilizate, fiecare inel va fi refăcut pentru a se potrivi unei noi pietre, selectată manual. nu vor exista două inele identice.

Recomandari Taylor Swift dezvăluie povestea inelului de logodnă primit de la Travis Kelce

„Nu suntem interesați să le replicăm complet”, explică Lubeck. „Nu vei întâlni pe altcineva care are exact același inel ca tine.”

Această abordare este necesară, având în vedere că poate produce doar aproximativ 10 piese personalizate pe an. „Acum sunt în punctul în care sunt foarte limitată în ceea ce pot prelua [cu] comenzile mele personalizate”, recunoaște bijutierul.

O luptă contra imitațiilor

Un alt motiv pentru lansarea Artifex Bridal a fost frustrarea crescândă legată de imitații. După apariția inelului lui Swift, piața a fost inundată de copii. „Acesta este al meu”, spune Lubeck tranșant. „Ar trebui să am proprietatea asupra lui.”

Recomandari Taylor Swift își pune cariera pe pauză în 2026 pentru nunta cu Travis Kelce

Noua colecție îi permite să delege o parte din muncă, dar păstrând controlul calității. Chiar dacă nu poate realiza personal fiecare inel Artifex Bridal, ea alege fiecare piatră și îi instruiește personal pe bijutierii comisionați în tehnica sa de gravură manuală (un proces extrem de migălos).

Într-o piață plină de inele de logodnă standardizate, Lubeck vrea ca piesele sale să reflecte unicitatea purtătoarei. „Este un moment atât de special să te logodești”, spune ea. „Fundamental, nu se simte corect să alegi ceva care este exact la fel cu ce primește altcineva.”