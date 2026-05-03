Nimic nu se compară cu gustul proaspăt al unei mozzarella făcute chiar în bucătăria ta.

De ce este aceasta branza atat de iubita

Tradițional preparată din lapte de bivoliță, adică faimoasa mozzarella di bufala, astăzi această delicatesă este produsă frecvent și din lapte de vacă. Face parte din categoria brânzeturilor paste filata. Asta înseamnă pur și simplu că este încălzită și întinsă până devine elastică. De aici vine consistența aceea ușor gumată și faptul că se topește atât de frumos peste o pizza fierbinte.

Să fim serioși. Cine poate rezista unei salate Caprese cu roșii proaspete, busuioc și ulei de măsline? Sau unor paste la cuptor unde brânza devine cremoasă și delicioasă.

Ingredientele de care ai nevoie

Te-ai gândit vreodată că poți obține acea textură perfectă chiar la tine acasă din doar două ingrediente simple? Ai nevoie de 2 litri de lapte crud sau lapte integral pasteurizat. Dar mare atenție aici. Nu folosi sub nicio formă lapte ultra-pasteurizat sau omogenizat, deoarece brânza nu va ieși corect și se va transforma în perle de brânză. Pe lângă lapte îți mai trebuie oțet alb distilat cu o concentrație de aciditate de 4 sau 5 procente. Acesta înlocuiește perfect acidul citric clasic și cheagul.

Iar pentru gust poți adăuga sare pentru brânză, sare de mare grunjoasă sau sare kosher. Sarea de masă iodată nu este recomandată absolut deloc. Apă rece va fi folosită doar pentru răcire la final.

Procesul magic pas cu pas

Toarnă laptele într-o oală mare sau într-un ceaun de fontă. Setează focul între mic și mediu pentru că nu vrem să încălzim lichidul prea repede. Amestecă ușor până ajunge la aproximativ 46 grade Celsius, echivalentul a 115 grade Fahrenheit. Dacă nu ai un termometru, laptele ar trebui să se simtă la mână ca apa fierbinte de baie. Odată ce ai atins această temperatură, oprești focul și adaugi oțetul. Amestecă timp de aproximativ 30 de secunde pentru o combinare uniformă.

Acum pui un capac pe oală și o lași să se odihnească fără să amesteci timp de 15 până la 20 de minute.

Cum aduni si intinzi casul

Gata cu pauza.

După scurgerea timpului, folosește o lingură sau o spatulă pentru a aduna cașul pe marginea oalei. Scoate-l din zer și pune-l într-un bol. Cu mâinile foarte curate, ia cașul în palme și strânge-l ușor pentru a elimina cât mai mult zer posibil. Colectează zerul într-un bol și pune-l înapoi în oala mare. Șterge restul de lichid din bolul tău cu un prosop de hârtie.

Așa cum detaliază Unica într-un ghid culinar publicat recent, acum trebuie să încălzim cașul până la aproximativ 71 grade Celsius, adică 160 grade Fahrenheit. Poți folosi cuptorul cu microunde în reprize de 30 de secunde urmate de alte 20 de secunde. O altă variantă este să încălzești zerul din oală până la 76 grade Celsius, adică 170 grade Fahrenheit, și să scufunzi cașul în el.

Când brânza a ajuns la temperatura potrivită, începe să o întinzi și să o împăturești cu o lingură. Dacă vrei să adaugi sare, fă-o chiar acum folosind aproximativ un sfert de linguriță la porția obținută din cei 2 litri de lapte. Întinde și frământă mozzarella timp de câteva minute, apoi dă-i formă de bilă.

Racirea si pastrarea corecta

Scufundă bila de brânză într-un bol cu apă rece timp de aproximativ 10 minute. Adaugă câteva cuburi de gheață în apă și mai las-o la răcit între 5 și 20 de minute. Scoate bila din apă și tamponează cu un prosop de hârtie.

Numai că uneori rezultatul poate fi prea tare. Asta se întâmplă dacă tai bucățile de caș prea mici sau dacă frămânți prea mult. Secretul este să o întinzi cât mai puțin posibil. Dacă vrei ca brânza să se topească perfect pe pizza, folosește-o imediat. Păstrarea în apă sărată sau în zer crește conținutul de umiditate și o împiedică să se topească frumos la cuptor.

Pentru o păstrare optimă, înfășoară mozzarella de casă în folie de plastic. O pui într-un recipient ermetic și o păstrezi la frigider timp de 1 până la 2 săptămâni. Dacă vrei să o dai pe răzătoare, așteaptă pur și simplu să se răcească la frigider pentru o zi sau pune-o la congelator timp de câteva ore.