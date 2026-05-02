Actrița Joey King, cunoscută la nivel internațional pentru rolul ei din producția de succes The Kissing Booth, și-a surprins recent fanii cu o ședință foto ad-hoc realizată chiar în curtea din spate a casei sale. Tânăra vedetă și-a etalat cu mândrie abdomenul sculptat și formele elegante într-un bikini albastru deschis cu margini albe. Pentru a completa această ținută de vară, ea a ales să pozeze cu o geantă de umăr maro marca Miu Miu și o bentiță perfect asortată.

Reactia fanilor pe internet

V-ați gândit vreodată cât de repede poate deveni virală o simplă poză făcută acasă într-o după-amiază oarecare? Ei bine, internetul a reacționat instantaneu la apariția ei relaxată. Admiratorii actriței au iubit pur și simplu această ședință foto improvizată și au luat cu asalt secțiunea de comentarii pentru a o aclama și a o susține.

Cifrele vorbesc de la sine.

Sute de mesaje au curs pe rețelele de socializare în doar câteva minute. Unul dintre fani a scris direct și plin de entuziasm: „Uhm bună ești atât de fierbinte.” Un al doilea admirator a adăugat imediat în aceeași notă apreciativă: „Okay tipă fierbinte”, în timp ce un al treilea fan a continuat scurt și la obiect: „ICONIC.” E drept că o astfel de atitudine plină de încredere în propriul corp atrage mereu aprecieri sincere din partea comunității online.

Antrenamente cu greutati si recorduri personale

Dar cum reușește Joey să se mențină într-o formă fizică atât de bună? Secretul ei nu este vreo rețetă magică ascunsă de ochii lumii, ci o pasiune puternică pentru antrenamente constante care o ajută să își mențină silueta. Într-un amplu material publicat recent de Hellomagazine, aflăm că actrița adoră să ridice greutăți și face acest lucru cu o dedicare impresionantă.

Ea a mărturisit deschis pentru publicația Women’s Health: „Greutățile au fost mereu preferatele mele pentru că mi se pare a fi cel mai plăcut lucru și văd cele mai mari schimbări în corpul meu. Dacă ar trebui să aleg un singur antrenament pentru tot restul vieții mele, cred că ar fi îndreptările”.

Tânăra postează adesea imagini din sala de fitness (acolo unde se simte cu adevărat în elementul ei) pentru a împărtăși crâmpeie din sesiunile ei cu urmăritorii de pe internet. Ba chiar a dezvăluit cu mândrie că ridicarea impresionantă a greutății de 140 de livre a reprezentat un „record personal” absolut pentru ea.

Rutina de 30 de minute care o face sa transpire

Numai că Joey iubește să se provoace singură în permanență. Ea schimbă mereu seturile de exerciții pentru a le menține proaspete și pentru a evita monotonia. Hai să fim serioase, tuturor ne este greu uneori să tragem de noi la sală și să facem aceleași mișcări obositoare.

Vedeta a explicat foarte sincer această abordare: „Mă plictisesc foarte repede dacă fac același lucru la nesfârșit. Nu sunt genul acela de persoană care poate merge la o clasă și ăla să fie antrenamentul meu de patru ori pe săptămână.”

Iar soluția ei este una extrem de practică și la îndemâna oricui are o conexiune la internet. Actrița a adăugat amuzată: „Efectiv caut pe Google un antrenament și [fac] primul lucru care îmi apare. Există acest antrenament de 30 de minute cu kettlebell pe care îl ador și care mă face să transpir.”

Alegeri alimentare neobisnuite si multa flexibilitate

Pe bune, alimentația joacă și ea un rol uriaș în tot acest echilibru fizic și emoțional. Actrița a prioritizat eliminarea sării din mesele sale zilnice, o decizie bazată pe modul în care reacționează corpul ei. Ea a detaliat pentru Women’s Health motivul din spatele acestei alegeri: „Am o circulație proastă, așa că dacă mănânc o masă cu super mult sodiu, mă voi trezi super umflată dimineața”.

Dincolo de această regulă legată de sodiu, vedeta rămâne complet flexibilă când vine vorba de dietă. Nu îi place să fie prea strictă cu apetitul ei și recunoaște că este o mare gurmandă.

Chiar a glumit pe seama poftelor sale uriașe: „Sunt un fel de tocător de gunoi.”

Cina in stil familial si optiuni nesfarsite

Și pentru că tot vorbim de mâncare, micul dejun este mereu o surpriză în bucătăria ei. Ea alternează constant preparatele de la prima oră a dimineții și alege mese cu adevărat unice. Printre preferințele ei se numără combinații cel puțin curioase precum „murături amestecate cu cereale”, dar și variante mai clasice precum ovăz lăsat peste noapte cu unt de arahide, unt de arahide pe pâine cu maia sau ouă jumări cu avocado.

Când vine vorba de ultima masă a zilei, regulile dispar complet din peisaj. Tânăra a dezvăluit cu mult entuziasm: „Nu există o cină normală pentru mine. Partea mea preferată la cină este că opțiunile sunt nesfârșite, putem găti, putem comanda, putem lua doar desert la cină. Nu contează.”

Joey a adăugat la final o perspectivă caldă despre modul în care preferă să se bucure de aceste momente alături de cei dragi: „Îmi place să avem suficientă mâncare încât să putem cu toții să ciugulim din ea și să o luăm în stil familial.”