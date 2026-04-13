Sabrina Carpenter a fost cap de afiș vineri la Festivalul de Muzică și Artă Coachella Valley 2026, unde a avut o apariție plină de culoare, purtând o serie de ținute personalizate Christian Dior create de Jonathan Anderson. Pentru a completa unul dintre look-urile sale, artista a mizat pe o pereche de cizme custom de la un brand pe care, în mod clar, îl adoră.

Cizmele preferate, acum cu cristale

Cântăreața hitului „Espresso” a încălțat pentru o parte a show-ului său modelul Lucie Knee-High Boot 75 de la Stuart Weitzman. E drept că nu este un model oarecare, ci o versiune personalizată, împodobită cu cristale pe toată suprafața, pentru a se potrivi cu opulența ansamblului Dior. Iar ținuta a fost una pe măsură, constând într-o rochie mini aurie, acoperită cu paiete sclipitoare și cu mâneci voluminoase.

De ce modelul Lucie 75?

Dar ce anume face acest model atât de special pentru o artistă pe scenă? Ei bine, lucrurile stau destul de simplu. Datorită construcției sale elastice, cizma se mulează perfect pe picior, având un aspect minimalist. Silueta este completată de un vârf rotunjit și un toc bloc de 75 mm, care oferă atât înălțime, cât și stabilitate. Și, hai să fim serioși, stabilitatea este esențială când dansezi în fața a zeci de mii de oameni.

O alegere constantă pentru scenă

Nu e prima dată când alege acest model.

Sabrina Carpenter a mai purtat cizmele stil Lucie în numeroase alte ocazii, de la prestația sa din deschiderea premiilor Grammy din acest an (un moment memorabil) până la festivalurile din America de Sud unde a fost headliner. Pe lângă cizme, artista păstrează în garderoba sa de scenă și pantofii retro de tip mary jane, așa cum s-a văzut la Coachella, unde a asortat o pereche neagră la o ținută Dior din dantelă neagră.

Stuart Weitzman și vedetele muzicii

Brandul de încălțăminte de lux este cunoscut pentru relațiile strânse pe care le are cu unele dintre cele mai mari vedete din lumea muzicii. Nu de puține ori, creațiile sale ajung pe cele mai mari scene ale lumii. De exemplu, Stuart Weitzman este cunoscut și pentru colaborarea cu Beyoncé, care în cel mai recent turneu al său – Cowboy Carter Tour – a purtat o pereche de cizme de cowboy aurii, create special pentru ea. Ulterior, modelul a fost lansat într-o ediție limitată de doar 50 de perechi.