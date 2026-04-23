Cristian Boureanu, la 53 de ani, este unul dintre cele mai vizibile nume de la Survivor România 2026. Fost politician cu o avere impresionantă și o condamnare la activ, Boureanu are o poveste de viață care începe, surprinzător, în capitala Zambiei, Lusaka, pe 15 decembrie 1972.

Născut în Africa, crescut în România

Deși locul nașterii pare exotic, lucrurile stau puțin diferit. Părinții săi, români, se aflau temporar în străinătate. Chiar el a povestit cum a ajuns să se nască acolo, într-o perioadă în care regulile regimului comunist erau extrem de stricte. Și, hai să vedem, nu e o poveste pe care o auzi în fiecare zi.

„Mama era însărcinată în luna a doua și, conform regulilor de atunci, avea obligația să dea raportul înainte de plecare. Dacă spunea că e însărcinată, n-ar mai fi putut părăsi țara. Așa că a ascuns situația în care se afla. Prin luna a șasea, când au aflat cei de la București de faptul că va naște, au vrut să-i aducă pe părinți acasă. Ai mei i-au amenințat că vor emigra în Rodezia sau în Africa de Sud, așa că i-au lăsat în pace și am apărut eu, tocmai în Africa”, a dezvăluit Cristian Boureanu.

Copilăria și adolescența și le-a petrecut însă în România, unde a urmat un liceu cu profil de matematică-fizică, apoi Academia de Studii Economice și, în 2003, Colegiul Național de Apărare.

De la zilier la o avere de milioane

Spiritul antreprenorial pare să-l fi caracterizat de mic. A început să lucreze pentru bani încă din clasa a șasea, iar mai târziu a realizat că poate câștiga mai mult pe cont propriu decât părinții săi, ingineri geologi, într-o lună întreagă. E drept că a avut și o tentativă de a emigra în Africa de Sud în 1994, dar s-a întors un an mai târziu.

„Prima oară când am lucrat pentru bani a fost în clasa a șasea când lucram ca zilier pentru o echipa de prospecțiuni geologice, părinții mei fiind ingineri geologi. Puțin mai târziu, am făcut ceva mai mulți bani vânzând ziare la sfârșit de săptămâna. Câștigam mai mult într-un weekend decât părinții mei într-o lună. Atunci am realizat pentru prima oară că dacă vrei să ai succes, trebuie să încerci să reușești pe cont propriu”, a povestit Boureanu.

După întoarcerea în țară, și-a deschis o firmă și a intrat în politică. Averea sa, conform unor surse din 2019, era una considerabilă: conturi în Elveția și Marea Britanie de peste două milioane de euro, depozite în România de peste 500.000 de euro și proprietăți imobiliare evaluate la peste 2,5 milioane de euro.

Politică, dosare și o condamnare

Între 2004 și 2012, Cristian Boureanu a fost deputat în Parlamentul României. Cariera sa politică a fost însă marcată de mai multe scandaluri și dosare penale. În 2008, a apărut în dosarul DNA „Loteria Națională”, fiind acuzat de abuz în serviciu.

Un parcurs tumultuos.

Iar în 2017 a fost arestat preventiv pentru ultraj, după ce a agresat un polițist în timpul unui control în trafic. Curtea de Apel București l-a condamnat definitiv, în 2019, la un an și nouă luni de închisoare cu suspendare. Tot în 2019, a fost trimis în judecată pentru trafic de influență, numai că dosarul a fost închis în 2023 din cauza prescripției faptelor.

Viața amoroasă, un scenariu de film

Viața personală a fost la fel de agitată. Prima căsătorie, cu Irina Boureanu, s-a încheiat în 2004 cu un divorț dureros, după ce fostul politician a descoperit că soția îl înșela cu nașul lor de cununie, Sebastian Vlădescu. „Cu Sebastian eram prieten foarte bun, aveam pasiuni comune, aveam chiar și businessuri, era și nașul nostru, dar am rămas prieteni și acum. (…) Am mai învățat în timp că oamenii nu sunt proprietate, nu-i putem ține cu forța, eu cred în libertatea omului de a decide. Nu mi-a fost la fel de ușor atunci, dar nu m-am gândit să mă sinucid”, a mărturisit el.

În 2007 s-a căsătorit cu Valentina Pelinel, de care a divorțat în 2014. Despărțirea a fost intens mediatizată, mai ales după ce Boureanu a povestit un episod care i-a dat de bănuit în privința relației soției sale cu Cristi Borcea (actualul ei soț). „Eu m-am trezit noaptea plângând și i-am spus (n.r. i-a spus Valentinei faptul că a visat că avea o relație cu Cristi Borcea), după care mi-am cerut scuze, dar ei aveau o relație deja. Eu cred că noi avem niște instincte foarte bune dacă le ascultăm.”

A urmat o relație de șase ani cu fotomodelul Laura Dincă, cu care a fost și logodit, dar s-au despărțit înainte de nuntă. V-ați fi așteptat la atâtea răsturnări de situație?

Conflict deschis la Survivor cu Aris Eram

Prezența la Survivor România a adus noi conflicte în viața lui Boureanu. Unul dintre cele mai aprinse schimburi de replici l-a avut cu Aris Eram, fiul Andreei Esca. Totul a pornit după ce Aris a considerat că tonul folosit de Boureanu la adresa colegei lor, Andreea Munteanu, a fost complet nepotrivit.

„Mi se pare că întrece măsura foarte tare. Înțeleg certurile cu bărbați, cum vorbește, dar atunci când este vorba despre fete… Eu nu am putut niciodată să vorbesc urât unei fete, așa cum a făcut-o el. Mi se pare urât și nu am putut să mă abțin să nu intervin”, a spus Aris Eram.

Dar replica lui Cristian Boureanu a fost tăioasă și a adus în discuție tensiuni mai vechi din echipă, acuzându-l pe Aris de ipocrizie. „Nu te-am văzut așa săritor când Călin făcea bullying cu Larisa. Dimpotrivă… ești tânăr, ți-ai ținut ciocul mic și ți-ai urmărit interesul. Două săptămâni de bullying asupra uneia dintre cele mai bune fete din echipă, fără niciun motiv, din prima zi, doar pentru că Călin era frustrat și încercat cu un grup de cinci oameni să eliminați persoanele de aici… Acolo nu ai mai fost atât de bărbat, acolo ai fost băiețel. Ai prins curaj, ai crescut. Te-a maturizat jocul ăsta, e bine”, a spus Boureanu.