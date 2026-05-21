Știi momentul ăla când planifici totul la milimetru și fix în seara evenimentului ceva o ia razna? Andreea Bălan și Victor Cornea au avut parte exact de un astfel de episod la nunta lor religioasă de acum două săptămâni. Doar că invitații habar nu au avut ce haos se întâmpla în culise.

Povestea asta ne arată de ce e necesar să delegi. Noi, femeile, avem tendința să controlăm totul, mai ales la evenimentele importante din viața noastră, dar o echipă bună te salvează de la un dezastru garantat. Când ai profesioniști lângă tine, tu poți să te bucuri de seară în loc să plângi de stres într-un colț.

Secretul din spatele unui eveniment perfect

La prima vedere, totul a arătat ca într-o poveste cu zâne. Așa cum a relatat Click într-un material recent, petrecerea a fost gândită cu un desfășurător strict, plin de surprize și momente artistice. Dar realitatea din spatele ușilor închise a fost puțin diferită, pentru că un detaliu tehnic a dat tot programul peste cap.

Recomandari Andreea Bănică îi amintește Andreei Bălan de prima nuntă eșuată chiar la cununie

Când a venit momentul pentru proiectarea unui videoclip special, materialul pur și simplu nu era gata de difuzare. Echipa a trebuit să regândească totul pe loc.

„La un moment dat, videoclipul care trebuia proiectat la miezul nopții nu era gata și a trebuit să decalăm și să băgăm friptura mai devreme, dar friptura era încă la cuptor. Am avut o ședință ad hoc cu Tedi, față care se ocupa de organizarea din spate, un fel de regizor de platou. Trebuia să organizeze totul ca să intre la timpul din desfășurător. Fiind foarte mulți artiști, dansul mirilor, tortul, trebuia organizată și mâncarea la fel. Am avut două persoane în organizare: Tedi, care s-a ocupat de partea de muzică, și Bianca, de la locație, care s-a ocupat de artificii, tort, mâncare și ceremonie.” – Andreea Bălan, artistă

Cum a fost salvată situația limită

Iar aici a intervenit o salvare neașteptată. Când friptura se lăsa așteptată, cineva trebuia să țină publicul ocupat, iar soluția a venit dintr-o direcție complet spontană.

„Eu am fost relaxată pentru că toată săptămâna dinainte am organizat și am vorbit cu toată lumea, ca să mă asigur că totul va fi bine. Atunci, în noaptea nunții, am știut că am oameni profesioniști care se vor ocupa. Ne-a salvat Flick, a venit și a zis trei glume până când friptura a fost gata, după care a venit friptura, s-a proiectat videoclipul și totul a fost bine, iar lumea nu și-a dat seama.” – Andreea Bălan, artistă

O lecție pur și simplu genială de gestionare a crizei.

Recomandari Andreea Balan a primit scrisoare de la socri la nunta. Fetele ei au primit cadouri de la NASA

Până la urmă, amintirile cu adevărat memorabile se nasc fix din aceste mici imperfecțiuni gestionate cu zâmbetul pe buze. Dacă artista va publica pe rețelele sociale varianta integrală a acelui videoclip buclucaș care a ținut friptura pe loc.