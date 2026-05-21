Monty Lopez, tatăl celebrei Addison Rae, a depus actele de divorț pentru a pune capăt căsniciei sale cu Kaitlyn Lopez. Totul se întâmplă la abia șapte luni după ce și-au jurat iubire veșnică în Las Vegas, într-o perioadă deja marcată de probleme legale și arestări.

Gândește-te puțin la relațiile acelea care ard intens de la prima scânteie și par desprinse din filme. Știm cu toate că o poveste de dragoste pe repede-înainte sună extrem de romantic, dar realitatea ne arată adesea că deciziile impulsive ascund dinamici toxice de cuplu. Dincolo de drama de la Hollywood, situația ne reamintește cât de important este să cunoști cu adevărat omul de lângă tine înainte să te arunci într-un angajament pe viață.

O Nuntă spontană urmată de un haos total

Cei doi s-au căsătorit în octombrie 2025, după o idilă fulgerătoare. Monty a recunoscut la vremea respectivă că a cerut-o în căsătorie la doar două ore după ce a numit-o viitoarea lui soție. Ceremonia a avut loc 12 ore mai târziu, la Little Chapel of Hearts, fără ca măcar familia lui să știe ceva despre acest pas.

Dar lucrurile au degenerat incredibil de repede. Așa cum arată documentele obținute de Theblast din dosarele instanței, despărțirea lor s-a produs de fapt chiar în luna noiembrie, la mai puțin de o lună de la marea nuntă.

Luna trecută, Monty a cerut un ordin de protecție împotriva lui Kaitlyn, susținând că aceasta a scos o armă la el în timpul unei altercații. Tânăra a negat categoric incidentul în fața judecătorilor.

„Episodul cu arma de foc nu s-a întâmplat, iar dinamica toxică a relației a avut un impact emoțional și financiar sever asupra mea.” – Kaitlyn Lopez, fosta soție

Iar problemele lui Monty sunt departe de a se opri la viața amoroasă. Pe 28 aprilie, el a fost arestat chiar la domiciliul său. Acuzația oficială este de deținere cu intenția de a distribui marijuana, o infracțiune gravă pentru care a pledat nevinovat, iar cauțiunea a fost stabilită la 2.500 de dolari.

Trecutul complicat iese mereu la suprafață

Să fim sincere, istoricul lui relațional era deja un semnal uriaș de alarmă. El a fost căsătorit anterior cu mama lui Addison, Sheri Easterling. Au divorțat prima dată, s-au recăsătorit în 2017, iar apoi s-au despărțit definitiv în 2022.

Motivul rupturii a fost o relație paralelă de luni de zile cu o tânără pe nume Renée Ash. Fata a ieșit public atunci și a povestit că Monty i-a promis un viitor împreună și chiar copii, lăsând-o să creadă că mariajul lui era deja terminat.

La momentul divorțului de Sheri, lucrurile au fost la fel de tensionate. Fosta soție a cerut custodia exclusivă a fiului lor cel mic, Lucas, și a adus acuzații grave de abuz emoțional. Ba chiar a cerut un test ADN în instanță pentru a stabili paternitatea copilului, judecătorul obligând-o inițial să suporte costurile testării.

Actualul divorț se anunță cel puțin la fel de complicat ca precedentele sale ieșiri din relații. Cu un proces penal pe rol, ordine de restricție la mijloc și acuzații grave de ambele părți, rămâne de văzut cine va plăti prețul cel mai mare în instanță la următoarea înfățișare programată de judecători.