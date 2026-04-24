Vloggerul Dorian Popa și iubita lui, Andreea, se căsătoresc astăzi, 24 aprilie 2026. Cei doi au organizat totul în mare secret, iar petrecerea, la care participă doar 90 de invitați, are loc într-o locație idilică de pe malul unui lac din Buftea, decorată cu mii de trandafiri albi.

Un eveniment restrâns și intim

Departe de ochii curioșilor, nunta a fost gândită ca un eveniment pentru suflet, alături de cei mai apropiați oameni. Chiar ieri, cei doi au fost prezenți la locație pentru a se asigura că toate pregătirile decurg perfect. Iar Dorian Popa a explicat de ce au ales o variantă atât de restrânsă.

„Mergem pe o variantă de eveniment cu număr de invitați restrâns, pentru că nu am vrea să fie ceva prea mare, la care să nu ne putem bucura și să se transforme în clasica nuntă prin care treci ca gâsca prin apă. Plecasem inițial de la ideea de a face acasă, dar mi-am dat seama că nu voi fi gata cu renovările pe care le fac în curte acum. Au trecut șase anișori de când stau în Domnești, și deja e nevoie de o renovare în curte”, a declarat Dorian Popa.

Meniu spectaculos pentru invitați

Și dacă numărul invitaților este mic, meniul este, pe bune, unul de lux. Cei prezenți se vor bucura de preparate alese, care mai de care mai sofisticate. V-ați fi așteptat la altceva?

Lista de bunătăți include:

Startere cu caracatiță, icre de somon sau piept de rață afumat

Scoici Saint-Jacques cu piure de țelină și pesto

Bruschete cu migdale și foie gras

Paste ravioli cu homar

Black cod de Alaska cu risotto sălbatic și alge marine

Cotlete de miel din Noua Zeelandă

Mușchi de vită argentinian și piure de cartof cu trufe

Andreea a fost de-a dreptul cucerită de alegerile făcute la degustare. „E exact cum am visat, iubirea mea!”, a spus ea.

„Abia așteptăm să fim domnul și doamna Popa”

Dincolo de petrecere, pentru cei doi este un moment cu o încărcătură emoțională uriașă. Dorian a mărturisit că abia așteaptă să facă pasul cel mare și să își întemeieze o familie alături de aleasa inimii lui.

„Avem o mână de invitați, suntem doar 90, pentru că vrem să fie între cei mai apropiați dintre cei apropiați, așteptăm momentul cu sufletul la gură, sperăm să fie frumos, sperăm să ne ajute Dumnezeu cu vreme frumoasă și, în rest, abia așteptăm să fim, oficial, domnul și doamna Popa. Asta ne dorim, să fim o familie și pe viitor să se și completeze familia și ne bucurăm că s-a ajuns și la acest moment”, a mai spus vloggerul.

Cerere în căsătorie ca-n filme

Până la urmă, nunta de astăzi vine după o poveste de dragoste care durează de aproximativ doi ani. Momentul care a prevestit marele eveniment s-a petrecut în octombrie 2025, când Dorian a cerut-o de soție pe Andreea într-un cadru de vis. Cererea în căsătorie a avut loc într-un resort din Maldive, pe o barcă, iar inelul de logodnă, la fel ca verigheta bătută în pietre prețioase, a putut fi admirat și de fanii din online.