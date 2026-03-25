Polițiștii au identificat persoana care a vandalizat mormântul lui Ilie Balaci. Este vorba despre o femeie, care a fost deja dusă la audieri și a recunoscut totul, în timp ce fiica regretatului fotbalist, Lorena Balaci, a depus plângere pentru a se face dreptate.

O scuză halucinantă

Explicația oferită de femeie este, pe bune, greu de crezut. Aflată în fața polițiștilor, aceasta a mărturisit că a crezut că acolo este, de fapt, mormântul fratelui ei. Mai mult, ea ar fi intenționat să schimbe crucea și, din acest motiv, a vrut să o dărâme pe cea veche, începând cu fotografia de pe monumentul funerar. Din fericire, nu a reușit să provoace daune majore.

Iar Lorena Balaci a confirmat varianta prezentată de autorități. „În pozele pe care le-am pus pe Facebook, da, se vede când coboară din maşina poliţiei. În momentul acesta este la audieri doamna. În primă fază le-a spus poliţiştilor că dânsa credea că acolo este fratele ei mort şi că ar fi vrut să schimbe crucea, bine că nu a dărâmat crucea şi a început doar cu poza”, a declarat Lorena Balaci.

„Locul lor e în spitalele de specialitate”

Fiica fostului mare fotbalist (unul dintre cei mai tehnici jucători din istoria României) este șocată de gest și consideră că astfel de persoane reprezintă un pericol public. V-ați gândit vreodată ce se putea întâmpla dacă cineva intervenea în acel moment? Lorena Balaci vrea ca persoana care a recurs la acest gest să plătească și atrage atenția asupra problemelor de natură psihică tot mai des întâlnite în societate.

Ea a subliniat că astfel de comportamente nu ar trebui tolerate.

„În lumea în care trăim ne întâlnim tot mai des cu astfel de indivizi, dar locul lor, din păcate, repet, este la spitalele de specialitate pentru că sunt un pericol real printre noi, ok, acum a distrus o poză, dar se putea întâmpla o tragedie”, a mai spus Lorena Balaci.