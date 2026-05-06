Kourtney Kardashian a ignorat complet echipa ei de stilisti in ziua faimosului Met Gala 2026. Vedeta a preferat sa isi petreaca timpul pe o plaja din Malibu alaturi de sotul ei, Travis Barker, si de copii. Nimeni nu se astepta la o asemenea schimbare de prioritati din partea starului de reality show.

O zi obisnuita departe de covorul rosu

Kourtney Kardashian a avut mainile ocupate in ziua Met Gala 2026, iar echipa ei de frumusete nu a avut nicio legatura cu asta. Vedeta din The Kardashians a marturisit de-a lungul anilor ca isi doreste sa stea cat mai departe de lumina reflectoarelor. Asa ca a ales o zi linistita alaturi de sotul ei si de copii, in detrimentul pregatirilor extravagante pentru evenimentul de moda.

Si fix asta a facut. Luni, pe 4 mai, cuplul a fost surprins la o plimbare relaxanta pe o plaja din Malibu.

Alaturi de ei se aflau fiul lor de doi ani, Rocky Barker, si Penelope Disick, fetita pe care Kourtney o imparte cu fostul ei partener, Scott Disick. Intr-o tinuta extrem de confortabila, Kourtney s-a apucat sa sculpteze diverse modele in nisip, folosind cateva bete pe care le tinea strans in maini.

Te-ai fi gandit vreodata ca o vedeta de calibrul ei ar prefera nisipul in locul bliturilor?

Dupa plimbare, cei doi au mers sa se bucure de preparate vegane exclusiviste la Crossroads Kitchen. Vorbim despre un restaurant rafinat de pe Melrose pe care Travis il detine impreuna cu bucatarul Tal Ronnen. Acolo, asa cum a relatat Theblast intr-un material recent, Kourtney a pozat farfuria plina cu bunatati. A adaugat simplu descrierea „husband date” langa imagine. Seara s-a incheiat la Hollywood Bowl, la spectacolul de comedie al lui Shane Gillis din cadrul festivalului anual Netflix is a Joke Fest. Cei doi indragostiti au purtat tenisi asortati de la brandul Vans, mai exact modelul Old Skool Dues Paid.

Istoria modei si anxietatea surorilor

Dar sa nu uitam ca familia Kardashian are o istorie bogata cu acest eveniment. Kourtney si Travis au participat la prima lor editie Met Gala in 2022. Au intrat in istorie ca primul cuplu imbracat de Thom Browne pentru marele eveniment de fashion.

Atunci, Kourtney a purtat o camasa alba scurta combinata cu o fusta neagra pana in pamant si un corset nud in partea de sus. Travis a ales o vibratie scotiana indrazneata, purtand o combinatie inedita de fusta si pantaloni negri, o camasa alba si un sacou negru asortat. Tema din 2022 a fost In America: An Anthology of Fashion. Perioada de timp pe care s-a concentrat evenimentul a fost intre anii 1870 si 1890, iar invitatia oficiala a incurajat participantii sa intruchipeze grandoarea si poate chiar dihotomia epocii Gilded Age din New York.

E drept ca vedeta a fost profund recunoscatoare echipei de designeri pentru tot efortul depus.

„Un mulțumesc masiv lui @thombrowne pentru viziunea ta. Când am auzit că Travis și cu mine am fost primul cuplu pe care l-ai îmbrăcat, cât de important a fost pentru tine ca povestea noastră să fie spusă, ca noi să fim o extensie unul altuia, a însemnat atât de mult pentru noi”, a scris ea pe retelele sociale. A multumit intregii echipe pentru bunatate, rabdare si atentia la detalii. A mentionat inclusiv faptul ca au lucrat alaturi de stilistul ei, pe care l-a descris ca fiind un perfectionist desavarsit, cu o inima de aur si un simt al umorului dezvoltat.

Iar la aceeasi editie din 2022 a debutat si sora ei. Khloe Kardashian a stralucit intr-o rochie aurie stralucitoare, pana in pamant, acoperita cu nu mai putin de 500.000 de margele cusute manual. A asortat superba tinuta cu manusi negre de opera, un sal negru si ochelari de soare metalici aurii. Numai ca experienta nu a fost deloc una usoara pentru ea. Mama a doi copii a dezvaluit ca a suferit de anxietate severa in acea seara. Ba chiar a recunoscut ca anterior refuzase o invitatie tocmai pentru ca pur si simplu nu ii plac covoarele rosii. Asta dupa ce in urma cu cinci ani demontase rapid in cadrul unei sesiuni de intrebari si raspunsuri online zvonurile cum ca ar fi fost ignorata si interzisa la eveniment de catre organizatori.

Viata fara interventii si trezirea spirituala

Pana la urma, transformarile lui Kourtney nu tin doar de garderoba sau de evenimente mondene. Intr-un episod The Kardashians difuzat pe 18 decembrie, vedeta a dezvaluit ca aspectul ei uimitor este complet natural.

A renuntat definitiv la Botox inca de acum patru ani.

Stai putin, cum vine asta intr-o familie care dicteaza trendurile de infrumusetare pe intreg globul? In timp ce fondatoarea SKIMS, Kim Kardashian, si-a declarat iubirea pentru solutia care sterge ridurile, sora ei mai mare a ales o cale complet diferita. Kourtney a explicat ca incheierea pactului cu Botoxul a fost si o miscare spirituala. Ea sustine ca aceasta decizie a ajutat-o sa isi tina al treilea ochi deschis, lucru care ii sprijina intuitia sa ramana stralucitoare si ascutita.

Obiectivele ei s-au schimbat radical de-a lungul anilor. Acum nu mai cauta sa se incadreze in standardele conventionale de frumusete impuse de societate. Prefera in schimb sa se simta puternica, sa aiba o energie ridicata si sa imbatraneasca cu o vitalitate debordanta.

Regulile nescrise ale maternitatii

Cresterea a patru copii aduce provocari uriase in fiecare zi. Kourtney a fost extrem de sincera despre realitatea vietii de mama si despre momentele de vulnerabilitate. Cand l-a nascut pe primul ei copil, Mason, alaturi de fostul partener Scott, a recunoscut ca era foarte nepregatita (desi avea varsta potrivita pentru a face acest pas urias). Nu a citit carti de parenting si nu a avut niciun manual care sa o invete cum sa navigheze prin caracteristicile complexe ale maternitatii.

Instinctele materne au ajutat-o sa depaseasca momentele grele si sa se adapteze din mers. Acestea au pregatit-o mult mai bine pentru venirea pe lume a urmatorului copil.

Pentru a face fata presiunii zilnice, vedeta respecta cu sfintenie un set clar de reguli de stil de viata. Evita complet alcoolul si cafeaua in incercarea de a ramane activa in afara salii de sport. Face plimbari zilnice pe jos, isi ia in fiecare noapte suplimentele de magneziu si probiotice si nu face niciun compromis odihna. Doarme cel putin opt ore pe noapte, o regula stricta pe care a aplicat-o inclusiv in saptamana in care toata lumea modei era cu ochii pe covorul rosu din New York.