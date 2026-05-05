Te-ai gândit vreodată cum ar fi să domini un teren de baschet plin de adrenalină, iar a doua zi să atragi absolut toate privirile la cel mai exclusivist eveniment de modă din lume? Angel Reese tocmai a demonstrat că le poți face pe amândouă, fără să renunți la nicio parte din tine. La doar 23 de ani, vedeta WNBA a transformat covorul roșu de la Met Gala 2026 într-o declarație de putere feminină.

Atitudinea care cucereste orice incapere

Pe 4 mai, sportiva de 1,90 metri a bifat a treia ei prezență la faimosul eveniment newyorkez. Și nu a trecut deloc neobservată. A purtat o rochie roz absolut superbă, personalizată, cu umerii goi și mâneci bufante, semnată Altuzarra. Tema serii a fost arta și încrederea, un concept care i se potrivește mănușă.

Iar atitudinea ei a fost de-a dreptul electrizantă. Într-o discuție relaxată pe covorul roșu, ea a explicat de unde își extrage această energie debordantă. „Sunt cu adevărat încrezătoare în mine însămi. Nimeni nu îmi poate spune că nu sunt fata aia. Mă trezesc în fiecare dimineață pentru că sunt binecuvântată, sunt recunoscătoare. Sunt pur și simplu atât de mulțumită pentru această viață și pentru că pot avea această oportunitate”, a declarat ea pentru Essence. Să fim serioase, cam asta e energia pe care vrem să o manifestăm și noi în fiecare dimineață când ne bem cafeaua.

Un nou capitol si o gura de aer proaspat

Viața ei profesională s-a schimbat radical pe 6 aprilie 2026. După doi ani intenși petrecuți la Chicago Sky, echipa cu care a câștigat atenția tuturor (și un campionat național în 2023), a fost transferată la Atlanta Dream. Trecerea la o nouă echipă poate fi copleșitoare pentru oricine.

Într-un amplu material dedicat vieții ei sportive, Theblast a relatat luni dimineața cum a descris tânăra această tranziție majoră. Despre noile ei colege, a recunoscut pentru The Blast că sunt „o gură de aer proaspăt”. Mai mult, a lăsat garda jos și a mărturisit sincer: „Mă emoționează puțin pentru că nu am avut parte de asta și sunt cu adevărat recunoscătoare și abia aștept să încep.”

Dar cum e viața în noul oraș? „Atlanta oferă magie de fată de culoare. Oferă cultură, oferă aripioare cu lămâie și piper, oferă Atlanta Dream, oferă totul, așa că sunt cu adevărat fericită să fiu în Atlanta”, a povestit ea râzând.

E drept că programul ei este un maraton absolut, nu-i chiar așa simplu cum pare pe Instagram. Cu doar 24 de ore înainte de a străluci la Met Gala, jucase un meci greu împotriva echipei Washington Mystics. Acolo a reușit să înregistreze 10 puncte și patru recuperări.

Pasiunea pentru moda vine din copilarie

Să nu crezi o secundă că aparițiile ei stilate sunt o întâmplare. Colaborările cu branduri uriașe precum Victoria’s Secret și Vogue nu pică din cer.

„Întotdeauna au fost amândouă: baschetul și moda”, i-a explicat ea revistei Vogue. „Dar am fost o fată pasionată de modă și de mică. Gen, lasă-mă să găsesc poza asta pe care mi-a trimis-o mama. Eram mereu în dulapul mamei, punându-mi lucrurile ei. Îmi plăcea să port o poșetă. Părul făcut. Voiam să arăt aranjată. Încă o fac.”

Și pasiunea asta a dus la o mișcare de afaceri extrem de inteligentă. Deși o mulțime de giganți din industrie au curtat-o, ea a ales Reebok. De ce tocmai ei? A explicat asta chiar într-o conversație cu fosta Primă Doamnă Michelle Obama. „Vreau să merg acolo unde sunt prioritizată, și să fiu prioritizată ca femeie de culoare, și să ajut un brand să revină și să se regenereze acolo unde era, asta a fost cu adevărat important pentru mine. Nu aveau o femeie care să fie imaginea brandului lor, iar Shaq mi-a spus: «Tu ai putea fi imaginea Reebok».” Astăzi, cea mai bună jucătoare la recuperări din ligă are propriul pantof sport, Angel Reese 1, și o întreagă linie de haine.

Vocea care nu isi cere scuze

Dincolo de teren și de modă, Angel și-a creat propria platformă media. Podcastul ei, intitulat „Unapologetically Angel”, a fost lansat în 2024 în timpul sezonului ei de debut. Acum a devenit practic un jurnal digital unde aduce rapperi, influenceri și actori cunoscuți.

„Este important să ai propria ta narațiune și să poți prelua controlul asupra ei. Am vrut să am propriul meu nume și să pot să-mi dau propriile știri pe podcastul meu”, spune ea, subliniind importanța de a-ți stabili propriile limite.

Numai că proiectul nu este exclusiv despre ea. invitații săi, a ținut să precizeze că este „important [pentru ei] să poată veni și să vorbească despre lucrurile lor viitoare, să fie lipsiți de regrete, să-și spună adevărul și pur și simplu să se distreze”.

La finalul zilei, o sportivă de top alege să poarte adidași pe parchetul sălii de sport, iar a doua zi dimineață probează o creație haute couture pentru cel mai fotografiat covor roșu din lume.