Te-ai gândit vreodată cum ar suna melodiile tale preferate reinterpretate complet, într-o sală elegantă, cu o acustică perfectă? Fostul star One Direction tocmai a făcut un anunț care a pus pe jar comunitatea iubitorilor de muzică live din întreaga lume, pregătind un proiect de suflet care îmbină arta cu faptele bune.

Un spectacol altfel pentru un artist la maturitate

Harry Styles va fi cap de afiș la festivalul Meltdown din Londra în anul 2026, unde va susține un spectacol orchestral unic. Evenimentul, care face parte din festivalul pe care el însuși l-a curatoriat personal, este programat cu precizie pentru data de 16 iunie. Totul se va desfășura la Royal Festival Hall, o locație superbă situată în incinta Southbank Centre din Londra, care este de altfel și casa anuală a celebrului festival.

Artistul în vârstă de 32 de ani va urca pe scenă alături de Jules Buckley Orchestra. Liderul acestei orchestre a primit o misiune extrem de interesantă, fiind însărcinat cu crearea unor noi aranjamente muzicale pentru cele mai cunoscute piese ale lui Styles.

Și trebuie să recunoaștem că o astfel de colaborare marchează un moment cu adevărat important în cariera cântărețului, care a mai lucrat și în trecut cu Buckley.

Vorbind deschis despre acest parteneriat inedit, interpretul hitului „Watermelon Sugar” a declarat: „Coming Up Roses (de pe ultimul său album Kiss All The Time, Disco, Occasionally, lansat la începutul acestui an) a fost prima mea colaborare cu Jules, el ne ajută acum cu aranjamentele pentru coarde pentru turneul Together, Together. Este incredibil de talentat și este un colaborator atât de generos. A devenit cineva cu care îmi place să lucrez. A fost clar de îndată ce Southbank mi-a cerut să curatoriez Meltdown, a fost oportunitatea perfectă pentru a face ceva cu adevărat frumos alături de el.”

Bilete puse la bătaie pentru o cauză nobilă

Iar lucrurile devin și mai interesante când privim dincolo de muzică. Acest eveniment special va servi și ca o strângere de fonduri pentru inițiativele caritabile ale Southbank Centre, care au ca scop principal sprijinirea tinerilor în domeniul artelor.

Așa cum a relatat Independent într-un material amplu pe această temă, sistemul de acces este unul complet atipic și foarte corect. Fanii vor avea oportunitatea de a câștiga bilete printr-o tragere la sorți, care se deschide miercuri. Fiecare înscriere costă 20 de lire sterline, existând o limită strictă de maximum trei înscrieri de persoană.

Capacitatea sălii este de doar 1.900 de locuri.

Asta înseamnă că norocoșii extragerii vor câștiga câte o pereche de bilete pentru un show extrem de intim (un detaliu care face experiența cu atât mai valoroasă). Până la urmă, să fim serioase, cine nu și-ar dori să fie într-o sală atât de restrânsă, departe de aglomerația stadioanelor, ascultând o orchestră live?

Impactul real dincolo de lumina reflectoarelor

Mark Ball, directorul artistic al Southbank Centre, a subliniat perfect etosul acestui festival. Cuvintele lui ne amintesc de ce arta are puterea de a vindeca și de a oferi perspective noi tinerelor generații:

„Meltdown a fost întotdeauna despre cei mai mari artiști ai timpului nostru preluând controlul creativ al spațiilor Southbank Centre și conturând ceva care se simte specific momentului său. În acest an, acel spirit este egalat de o intenție caritabilă clară din partea curatorului său, pentru a ajuta la susținerea accesului la creativitate pentru tinerii acolo unde este cea mai mare nevoie. Înscrierile la această tragere la sorți sprijină programele artistice și comunitare ale Southbank Centre într-un moment în care accesul la arte, sănătatea creativă și bunăstarea tinerilor contează mai mult ca niciodată. Este o idee simplă cu un impact real, un moment cultural neasteptat care ajută la susținerea accesului la cultură pe termen lung.”

O selecție muzicală pe măsura așteptărilor

Dar implicarea lui Harry nu se oprește doar la propria reprezentație. Line-up-ul curatoriat de el pentru ediția Meltdown 2026 include și performanțe din partea trupei indie Warpaint, a grupului belgian de electroclash Soulwax, precum și a talentatei cantautoare britanice Nilufer Yanya.

Prin asumarea acestui rol complex, el se alătură unei liste absolut prestigioase de foști curatori ai festivalului. calcă pe urmele unor vizionari precum Little Simz, David Bowie și Patti Smith.

Numai că agenda artistului este deja plină ochi chiar de pe acum. Cântărețul urmează să pornească luna aceasta în turneul său intitulat „Together, Together”, care vine în sprijinul celui mai recent album al său. Seria impresionantă de concerte include un număr record de 12 nopți programate pe celebrul Wembley Stadium.