În 2006, primul film The Devil Wears Prada ne-a oferit monologuri celebre despre pulovere ceruleum și o replică banală despre un clește de întors genele. La acea vreme, personajul lui Anne Hathaway a trecut printr-o transformare spectaculoasă, adoptând un breton în stil franțuzesc și o măiestrie subită în aplicarea fardului de obraz lichid. Dar de data aceasta, deși există o sponsorizare L’Oréal pe fundal, discuțiile despre machiaj lipsesc aproape cu desăvârșire din a doua parte a peliculei, chiar dacă fața aproape identică a actriței la 43 de ani este un adevărat triumf estetic.

Machiajul care dicteaza regulile jocului

Iar vedeta necontestată a noului film nu este o geantă de designer, ci clasicul tuș de ochi. Mai exact, acel „cat eye” grafic, trasat inițial în negru, apoi nuanțat în albastru, maro și, inevitabil, acoperit cu sclipici. Emily Charlton, interpretată de Emily Blunt, poartă această linie familiară pe tot parcursul acțiunii. Devine o semnătură la fel de ascuțită precum insultele ei scurte aruncate iubiților și rivalilor, în timp ce poartă o rochie Vivienne Westwood pe care nimeni altcineva nu o poate avea.

Amari (Simone Ashley), noua asistentă principală a lui Miranda Priestly, adoptă și ea stilul.

Numai că la ea tușul este ușor întins. Exact așa cum arată când te freci la ochi de epuizare la biroul revistei Runway, încercând cu disperare să obții o promovare.

Evolutia lui Andy si simbolul ambitiei

Pe măsură ce Andy câștigă putere în birou, începe să poarte o versiune mai subtilă a tușului lui Emily. Pentru un eveniment de lucru important, ea alege o variantă albastră strălucitoare, asortată perfect cu rochia ei Rabanne și tocurile René Caovilla, ambele la fel de sclipitoare. Asistenta ei, Jin Chao (actrița de Broadway Helen J. Shen), se joacă și ea cu aceste linii tușate în spatele biroului.

Această dinamică a puterii din redacțiile newyorkeze se reflectă perfect și în clădirile de birouri din Pipera sau Cluj, unde femeile din România știu prea bine că o imagine impecabilă vine la pachet cu ore suplimentare și ambiții uriașe. Așa cum semnalează Allure într-o analiză publicată recent, Nicki Ledermann, șefa departamentului de machiaj al filmului, folosește acest detaliu într-un moment tensionat pentru acest stil de eyeliner. Jurnalista Jessica Roy s-a întrebat recent în The New York Times dacă acest look este vizibil învechit, menționând un TikTok popular în care o tânără de 29 de ani este ironizată pentru machiajul ei de sora aflată la facultate.

De la Cleopatra la Taylor Swift

Să fim serioase, e mult mai ușor să declari ceva complet depășit decât să recunoști complexitatea situației. De aceea blugii skinny au dispărut din peisaj, pentru că în era Ozempic există o nevoie mai mică de a crea iluzia unui corp ideal. Până și sentimentele intense, cum ar fi suferința din dragoste și dorul, au fost rebranduite online drept „cringe milenial”.

Istoria acestui machiaj spune o cu totul altă poveste.

Totul a început ca un simbol al regalității egiptene, întruchipat de regina Nefertiti și Cleopatra, care a adoptat look-ul în anul 51 î.Hr. Pentru a se alinia cu pisicile venerate ca zeități. Mai târziu, Marilyn Monroe și Audrey Hepburn au folosit tușul negru lichid pentru a cuceri Hollywood-ul. Astăzi îl vedem la Lori Greiner pe platourile Shark Tank, negociind evaluări de milioane de dolari, sau la Blair Waldorf în Gossip Girl. Și, pe bune, cum să uităm de Taylor Swift? Aceasta este una dintre puținele compozitoare care au atins statutul de miliardară, conform Forbes. La 36 de ani, artista a apărut chiar săptămâna aceasta pe coperta The New York Times Magazine purtând semnătura ei clasică, un look prezent pe aproape fiecare copertă de album din 2006 încoace (cu excepția 1989, Evermore și The Tortured Poets Department, dar asta doar pentru că nu i se vede fața).

Cine dicteaza cu adevarat tendintele

Dar tânăra generație Z chiar a anulat acest stil? Nici pe departe. Olivia Rodrigo, la 23 de ani, a deschis emisiunea Saturday Night Live din acest weekend cu un eyeliner negru, definit, dar pudic. Kylie Jenner (26 de ani) a stat recent în primul rând la un meci al echipei Knicks cu o abordare mai dramatică, combinând produsul ei Kyliner cu un fard maro fumuriu. Până și fenomenul baschetului, Angel Reese, în vârstă de 23 de ani, poartă acest machiaj chiar și în timp ce joacă în WNBA.

Singura femeie din noul film care nu poartă deloc acest look este însăși Miranda Priestly, interpretată magistral de Meryl Streep. Ea pur și simplu nu mai are nevoie să lupte pentru putere, pentru că o deține deja. Într-un moment extrem de satisfăcător al peliculei, Miranda recunoaște că, deși și-ar fi dorit să „ar fi putut fi peste tot in acelasi timp”, nu îi pare deloc rău că a ratat serbările și meciurile fiicelor sale pentru a-și domina domeniul. Și spune toate acestea purtând doar un fard de pleoape gri deschis și nimic altceva.