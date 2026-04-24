După agitația de la Coachella, Hailey Bieber a schimbat complet registrul vestimentar pentru un eveniment mult mai elegant. Fondatoarea Rhode s-a numărat printre vedetele prezente la prestigioasa Gală Time 100 din New York, unde a apărut într-o ținută care a atras toate privirile.

O rochie vintage cu rezonanță

Pentru covorul roșu, Hailey a ales o rochie vintage spectaculoasă, semnată Calvin Klein. Piesa, argintie și transparentă, avea un corset cu cupe balconette și o croială care îmbrățișa silueta, totul acoperit de o dantelă cu motive florale. E drept că look-ul amintește de trendul „naked dress”, însă într-o manieră mult mai subtilă și rafinată.

Dar alegerea nu a fost deloc întâmplătoare. Rochia face o referire directă la stilul iconic al lui Carolyn Bessette-Kennedy, o figură a cărei influență în modă pare să nu se diminueze odată cu trecerea timpului.

Paralela cu Carolyn Bessette-Kennedy

Carolyn Bessette-Kennedy a fost, la vremea ei, o adevărată discipolă a brandului Calvin Klein, pentru care a lucrat ca PR de top. Nu de puține ori a fost văzută purtând creațiile designerului, preferând ținute simple și elegante. Pe lângă Calvin Klein, garderoba ei de pe covorul roșu includea piese de la Yohji Yamamoto, Jean Paul Gaultier și Alexander McQueen. Iar Hailey Bieber pare să urmeze un ritm sartorial similar, fiind adesea fidelă caselor Saint Laurent sau creațiilor Tom Ford din perioada Gucci.

Până la urmă, cum vine asta cu stilul clasic? Nu se demodează niciodată.

Accesorii și detalii de finețe

Hailey a completat ținuta cu bijuterii mai opulente. A purtat cercei cu diamante de la Briony Raymond și un ceas subțire Cartier. În picioare, a optat pentru o pereche de saboți din satin gri porumbel.

Nici partea de beauty nu a fost neglijată, mergând pe linia sa consacrată. Părul lung a fost lăsat liber pe spate, cu onduleuri lejere, iar obrajii au fost evidențiați cu un blush discret (probabil cu produsul ei, Toasted Teddy de la Rhode). V-ați fi gândit că până și manichiura spune o poveste? A renunțat la unghiile colorate de la Coachella, care erau un tribut adus soțului ei, Justin, în favoarea unei nuanțe minimaliste, un roz-nude.

Un eveniment plin de stil

Gala Time 100, ajunsă la a 20-a ediție, a adus pe covorul roșu o mulțime de apariții memorabile. Alături de Hailey Bieber, pe listă s-au aflat și alte nume sonore precum Dakota Johnson, care a purtat o rochie Valentino, Keke Palmer sau Jennie, care a impresionat într-un corset sculptat Schiaparelli.