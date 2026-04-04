Stilul lui Zoë Kravitz pare, la prima vedere, o enigmă. Actrița jonglează cu o lejeritate incredibilă între piese de inspirație masculină și cele mai provocatoare rochii, dar un singur element leagă totul: o nostalgie evidentă pentru anii ’90. Practic, întreaga ei garderobă este filtrată printr-o lentilă retro, fie că vorbim de un carou grunge legat în talie sau de un maiou simplu, aproape uzat.

Imprumutat din garderoba masculina

Nu de puține ori, Zoë adoptă o alură băiețoasă, preferând piese inspirate din vestimentația masculină și croieli largi, relaxate. În garderoba ei se regăsesc constant mărci precum Saint Laurent (inclusiv piese din colecția pentru bărbați), The Row sau Vans. A fost văzută purtând astfel de ținute la evenimente precum Hulu upfronts sau la prezentarea de modă Saint Laurent.

Iar combinațiile sunt de-a dreptul neașteptate. O vedem asortând o etolă din blană la un hanorac, șlapi la pantaloni eleganți, o basma în stil bandana sau chiar un pandantiv uriaș cu diamant de la Jessica McCormack la o ținută altfel foarte casual. Să nu uităm de șapca de baseball și paharul de cafea pe jumătate băut, accesorii nelipsite.

Rochii mulate si jocuri de transparenta

La polul opus se află latura ei sexy, pe care și-o îmbrățișează fără rezerve. Vorbim despre rochii mulate ca o a doua piele, materiale transparente și decupaje care împing limitele. Pe covorul roșu, alegerile ei poartă semnătura unor case de modă precum Saint Laurent, McQueen, The Row sau Valentino.

Ținutele ei de la Met Gala, de la premiera filmului „Mad Max: Fury Road” sau de la Globurile de Aur sunt deja iconice. De obicei, completează aceste look-uri cu o jachetă de blană, pantofi cu toc cui, o geantă metalizată de seară sau o brățară delicată de gleznă.

O abordare curajoasă, fără doar și poate.

Decupajele strategice

Un capitol aparte în stilul ei îl reprezintă decupajele, acele „peek-a-boo cutouts”. Saint Laurent pare să fie brandul care îi înțelege cel mai bine viziunea. A purtat creații cu decupaje la proiecția filmului „The Batman”, la Gotham Awards, la Met Gala și chiar la ceremonia de dezvelire a stelei tatălui ei, Lenny Kravitz, pe Hollywood Walk of Fame.

Cum reușește să facă aceste ținute să pară elegante și nu vulgare? Asta e, probabil, parte din magia ei. Accesoriile sunt mereu minimaliste: cercei delicați de la Jessica McCormack, dresuri foarte fine și ochelari de soare cu formă ovală.

Eterna combinatie alb-negru

Dincolo de croieli, paleta cromatică a lui Zoë este adesea restrânsă la nonculori. Combinația alb-negru este o constantă în aparițiile sale, de la proiecția filmului „The Piano Lesson” și Globurile de Aur, până la evenimente Tiffany & Co. sau ședințele foto pentru „Caught Stealing”.

E drept că albul și negrul sunt o alegere sigură, dar în interpretarea ei, combinația capătă o nouă viață. Poartă un tricou vintage de la Procell (o piesă de colecție, practic) cu aceeași nonșalanță cu care poartă o creație Saint Laurent, accesorizând totul cu o curea din lanț, sandale cu barete subțiri sau un sacou supradimensionat.

Nostalgia anilor ’90

Numai că, până la urmă, totul se întoarce la anii ’90. Acesta este filtrul prin care actrița își trece întreaga garderobă. Spiritul grunge este vizibil în alegerile sale de zi cu zi: un tricou simplu de la Auralee, o fustă maxi sau un tricou Saint Laurent. A fost fotografiată în astfel de ținute la premiera „Blink Twice” sau pur și simplu plimbându-se prin Los Angeles și New York.

Accesoriile completează perfect această estetică. Vorbim despre balerini Mansur Gavriel, ochelari de soare semnați Khaite x Oliver Peoples, o geantă supradimensionată The Row și, fireste, o șapcă New York Yankees. Toate elementele construiesc o imagine de o coerență studiată, deși la prima vedere pare un stil fără efort.