Louise Redknapp, la 51 de ani, nu se teme de schimbări. Artista a fost surprinsă recent cu o nouă tunsoare, mai scurtă ca niciodată, în timp ce are o cafea în Londra. Cunoscută pentru părul său lung și blond, Louise a optat acum pentru un bob șic ce abia îi atinge umerii, asortat la un costum negru, o jachetă albă și ochelari de soare supradimensionați.

Un nou proiect muzical

Dincolo de noul look, artista are și vești pentru fani. Pe 18 aprilie, ea va relansa cel de-al cincilea album de studio, „Confessions”, într-o ediție specială limitată pe vinil. Într-un video postat pe Instagram pentru cei 862.000 de urmăritori, Louise a prezentat cu entuziasm noul disc.

„Uau, uitați-vă la asta! Louise Confessions, ediție extinsă”, a spus ea. „Acesta este pentru Record Store Day pe 18 aprilie și îl poți cumpăra doar dacă mergi în magazin, ceea ce îmi place, pentru că sunt o mare colecționară de viniluri și discuri.”

Deschizând vinilul, cântăreața a continuat: „Deci avem coperta interioară și apoi ceva înăuntru, și abia aștept să văd culoarea reală a vinilului. Da, uitați-vă la asta. Se asortează cu ciorapii mei. Oh, îmi place. Mă simt cu adevărat onorată să am o piesă de artă atât de frumoasă. Poate ne vedem la magazinul de discuri dacă mergeți să luați unul.”

Secretele de frumusețe ale vedetei

Dar cum reușește să arate atât de bine la 51 de ani? Într-un interviu mai vechi, Louise, care are doi fii (Charley și Beau) cu fostul ei soț, fotbalistul Jamie Redknapp, a dezvăluit câteva dintre trucurile sale. Pentru păr, are un produs preferat.

„Ador spray-ul texturizant de la Oribe, chiar adaugă volum”, a mărturisit ea.

Când vine vorba de culoarea părului, are o filosofie clară, adaptată vârstei. „Cred că nuanța este foarte importantă pe măsură ce îmbătrânești, pentru a obține tonul potrivit pentru pielea mea. De obicei, o păstrez închisă la rădăcini și apoi îmi place ca vârfurile să fie deschise. O descriu ca fiind acea culoare de plajă braziliană.”

Ochi sau buze? Regula de aur a lui Louise

Și când vine vorba de machiaj, artista are o regulă simplă, dar de efect. Ea mizează pe accentuarea unei singure trăsături.

„Sunt genul de persoană care mizează fie «totul pe ochi», fie «totul pe buze». Ador un machiaj smokey eye închis – nu cred că poți da greș vreodată cu acest look, dar păstrează mereu buzele nude. Cred mereu că cel mai bine este să aplici tușul și pe interiorul ochiului, mi se pare un look atemporal care se potrivește de minune cu un costum sau o rochie neagră.”

Pe bune, e un sfat clasic.

Flexibilitatea este cheia pentru ea, mai ales când trebuie să treacă de la o ținută de zi la una de seară. „Dacă am fost la muncă în timpul zilei în blugi rupți și un tricou, pot transforma asta într-un look de seară cu un machiaj smokey eye închis și tocuri înalte, și să mă simt glam! Celălalt look preferat al meu este o nuanță închisă de fructe de pădure pe buze, cu mult rimel negru și fără alt machiaj la ochi.”