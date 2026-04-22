Kate Middleton, Prințesa de Wales, a surprins pe toată lumea la recepția organizată la Palatul Buckingham pe 21 aprilie, cu ocazia aniversării a 100 de ani de la nașterea Reginei Elisabeta. În vârstă de 44 de ani, Kate a ales o rochie lila, o culoare pe care o poartă rar, dar care s-a dovedit a fi o versiune actualizată a unei ținute purtate în urmă cu nouă ani.

Rochia din 2026, un omagiu adus Reginei

Noua versiune a rochiei Emilia Wickstead a fost modificată pentru a reflecta stilul Prințesei din 2026. Piesa vestimentară are acum mâneci de trei sferturi, detalii discrete de încrețire pe corset în locul taliei groase de altădată și o fustă mai lungă, de lungime midi, care îi ajungea până la gambe.

Dar dincolo de croială, întreaga ținută a fost un tribut adus regretatei suverane. Iar accesoriile au completat perfect omagiul: Kate a purtat nu doar una dintre culorile preferate ale Reginei, ci și șiragul ei de perle și cerceii Bahrain Pearl.

Cum arăta ținuta originală acum 9 ani

V-ați gândit cum arăta rochia în 2017? Lucrurile stau puțin diferit. Purtată în Hamburg, în ultima parte a vizitei oficiale în Germania, rochia originală Emilia Wickstead avea o talie groasă pentru a crea o siluetă clepsidră, o fustă în A care abia atingea genunchii și un guler înalt, la baza gâtului. Mânecile erau lungi, iar umerii structurați, totul pentru a flata perfect silueta.

O transformare subtilă, dar de efect.

Și accesoriile erau altele. Pe atunci Ducesa de Cambridge, Kate asortase nuanța lila a rochiei cu cerceii „Lavender Amethyst Pear and Oval Drop” de la Kiki McDonough și cu o pereche de pantofi nude din piele întoarsă.

Movul, o culoare rară în garderoba Prințesei

E drept că movul nu este o culoare pe care Kate o poartă des, ea preferând de obicei culorile primare sau neutre. Numai că, atunci când o face, rezultatele sunt spectaculoase. Hai să vedem câteva exemple:

2024: La Wimbledon, a făcut senzație într-o rochie Safiyaa cu o croială fit-and-flare, mâneci scurte și detalii răsucite pe corset.

A purtat un costum mov aprins, cu două rânduri de nasturi, semnat tot de Emilia Wickstead, la un simpozion în Londra. 2019: Într-o nuanță strugure, Prințesa a vizitat Opera Regală într-o ținută Oscar de la Renta, formată dintr-o jachetă și o fustă plisată, accesorizată cu o geantă mică Aspinal of London (modelul „Mayfair").

A purtat un costum mov aprins, cu două rânduri de nasturi, semnat tot de Emilia Wickstead, la un simpozion în Londra. 2019: Într-o nuanță strugure, Prințesa a vizitat Opera Regală într-o ținută Oscar de la Renta, formată dintr-o jachetă și o fustă plisată, accesorizată cu o geantă mică Aspinal of London (modelul „Mayfair”).

Însă cea mai mare diferență de stil se vede dacă ne întoarcem și mai mult în timp. În 2011, la Sărbătoarea Națională a Canadei, în Ottawa, Kate a purtat o rochie din jerseu de la Issa, într-o nuanță de iris. O ținută mult mai mulată și fluidă decât orice ar purta astăzi.