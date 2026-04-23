Katie Holmes a apărut recent pe covorul roșu la American Image Awards, într-o ținută care a întors toate privirile. Actrița a purtat un smoking personalizat de la Gap Studio, însă piesa de rezistență a fost o pereche de pantofi din piele lăcuită, așa-numiții „pantofi-mănușă”, creați de Herbert Levine. V-ați fi gândit că o astfel de alegere poate stârni atâtea discuții?

O influență care vinde

Nu e prima dată când o apariție a lui Holmes dictează tendințe. Să ne amintim de momentul din 2019, când a fost fotografiată în Manhattan chemând un taxi, îmbrăcată cu un „bradigan” (un set format din sutien și cardigan din cașmir). Piesa, creată de Khaite (un brand relativ necunoscut la acea vreme), s-a vândut instantaneu și a propulsat brandul spre succes global.

Și a funcționat din plin.

Recomandari Katie Holmes a strălucit într-un smoking Gap creat de Zac Posen la New York

Iar acum, istoria pare să se repete. Apariția sa la evenimentul care i-a onorat pe Adam Goldenberg de la Fabletics, Zac Posen de la Gap și Nina Flood de la Timberland a demonstrat din nou că actrița are un cuvânt greu de spus în modă.

Ce sunt, pe bune, acești pantofi?

Dar ce sunt, mai exact, acești „pantofi-mănușă”? Numele vine de la potrivirea lor perfectă pe picior, ca o a doua piele. Se caracterizează printr-un decupaj înalt, care acoperă aproape în totalitate arcul piciorului și ascunde degetele. E drept că, la prima vedere, par o alegere sobră, mai ales într-o perioadă în care sutienele push-up, popularizate de vedete ca Addison Rae și Olivia Rodrigo, sunt la mare căutare.

Numai că lucrurile stau puțin diferit. Acești pantofi cu toc rezonabil fac parte dintr-o mișcare mai amplă a modei către o încălțăminte elegantă și cuminte.

Recomandari Kathleen Turner, apariție rară la 71 de ani pe covorul roșu după 12 operații

Confirmat pe podiumuri

Stilul nu e deloc o noutate absolută. Astfel de modele au apărut în colecțiile pentru primăvara 2026 ale unor branduri de top precum Toteme, Courrèges, Wales Bonner, Céline, Proenza Schouler și Stella McCartney. Ba chiar, interpretarea lui Matthieu Blazy a clasicilor pantofi în două tonuri de la Chanel a provocat o adevărată frenezie printre editorii de modă, care au luat cu asalt boutique-ul de pe Rue Cambon în timpul Săptămânii Modei de la Paris.

O subversiune a clasicului

Dincolo de cifre și de vânzări, există și o altă perspectivă. Redactorul de modă Olivia Singer vorbește despre farmecul subversiv al acestui trend. Ea sugerează că reapariția tocurilor clasice nu înseamnă o întoarcere la un stil conservator.

„Departe de o regresie spre stilul casnic tradițional, reapariția tocurilor clasice subminează oarecum arhetipul prin însuși contextul în care sunt purtate”, a scris aceasta. pantofii eleganți nu mai sunt rezervați doar pentru ceaiul de la ora cinci, ci pot fi purtați cu succes la o cursă de quad-uri, la un rave sau chiar pentru a te feri de blițurile paparazzilor pe covorul roșu.