Kathleen Turner, considerată un adevărat sex-simbol al anilor ’80, a avut o apariție rară și surprinzătoare la premiera mondială a animației „Animal Farm”. Evenimentul a avut loc la New York pe 21 aprilie 2026, iar actrița, în vârstă de 71 de ani, a părut într-o formă excelentă, zâmbitoare și plină de viață.

O imagine complet diferită

La premiera din New York, Turner a pozat relaxată pe covorul roșu, afișând o dispoziție foarte bună. A optat pentru o ținută casual, compusă dintr-o cămașă albastru închis, pantaloni negri largi și, surprinzător poate pentru unii, papuci Crocs în picioare. Dar imaginea de acum contrastează puternic cu cea de acum doar un an. Atunci, paparazzi o surprinseseră pe străzile din New York mergând cu ajutorul unui cadru și cu o expresie vizibil obosită.

O transformare vizibilă.

Acum, deși încă se deplasează cu ajutorul unui baston, schimbarea în bine este evidentă.

Lupta cu o boală autoimună

În spatele acestei reveniri stă o luptă de peste trei decenii cu o boală cruntă. Actrița a fost diagnosticată cu artrită reumatoidă autoimună (o afecțiune care provoacă dureri și inflamații la nivelul articulațiilor) încă din anul 1993. La vremea respectivă, pronosticul medicilor a fost unul de-a dreptul sumbru. I-au spus că, cel mai probabil, va ajunge la un moment dat într-un scaun cu rotile.

12 operații și speculații nedrepte

Tratamentul a fost extrem de agresiv. Kathleen Turner a suferit nu mai puțin de 12 intervenții chirurgicale pentru a gestiona efectele bolii. Din cauza durerilor, a fost nevoită să ia doze mari de steroizi, care i-au provocat umflarea feței și o creștere considerabilă în greutate. Și, ca și cum suferința fizică nu era de ajuns, ani la rândul s-a confruntat cu speculații nedrepte. Mulți au pus transformarea ei fizică pe seama alcoolismului, un lucru complet neadevărat.

Secretul revenirii sale

V-ați întrebat cum a reușit totuși să-și îmbunătățească starea? E drept că nu există vreo rețetă minune, dar actrița însăși atribuie forma sa mult mai bună pierderii în greutate, dar și unui program regulat de exerciții de tip Pilates. Până la urmă, este o dovadă clară că perseverența poate face diferența chiar și în fața unui diagnostic descurajant.