James Middleton, fratele Prințesei de Wales, a împlinit 39 de ani, iar postarea sa aniversară de pe Instagram a scos la iveală un detaliu vestimentar cu totul neașteptat. Soția sa, Alizée Thévenet, a fost fotografiată purtând o vestă din piele care aparține cumnatei sale, Kate, o piesă cu o istorie de nu mai puțin de 20 de ani.

O aniversare cu surprize vestimentare

Cu ocazia zilei sale de naștere, James a publicat pe Instagram o serie de fotografii personale, însoțite de un mesaj plin de optimism. „Astăzi este ziua mea și fiecare an pare o urcare tot mai mare, dar să ajungi în vârf și să vezi cât de departe ai ajuns nu se demodează niciodată. Intru în ultimul an al decadei de 30 de ani și sunt mai entuziasmat ca niciodată”, a scris fratele Prințesei de Wales. Într-una dintre imagini, el își sărută soția pe obraz în timpul unei drumeții cu câinii lor. Iar fanii cu ochi de vultur au observat imediat piesa de rezistență: vesta purtată de Alizée.

Piesa de rezistență veche de 20 de ani

Vesta maro din piele matlasată, o creație a brandului Hide Park, a fost purtată de Kate Middleton în numeroase ocazii înainte de nunta sa regală din 2011. Una dintre cele mai cunoscute apariții a fost în 2006, acum 20 de ani, când îl susținea pe Prințul William, iubitul ei de la acea vreme, la un meci la Colegiul Eton. Atunci, Kate a asortat-o cu blugi skinny de culoare închisă, cizme înalte și un pulover bleumarin. Se pare că piesa a fost un favorit în familie, fiind purtată la un moment dat și de sora sa, Pippa Middleton.

Alizée a demonstrat însă farmecul atemporal al vestei.

Ea a integrat-o într-o ținută modernă, pentru 2026, alături de un pulover tricotat de culoarea muștarului, blugi și o șapcă în stil „baker boy”. Până la urmă, stilul nu are vârstă, nu-i așa?

Nu e prima oară când împrumută

Dar se pare că Alizée are o adevărată pasiune pentru garderoba familiei Middleton. Nu este pentru prima dată când analista financiară de origine franceză împrumută piese de la rudele sale. Vara trecută, la Royal Ascot, a apărut alături de soacra sa, Carole Middleton, purtând o pălărie argintie semnată Juliette Millinery. Aceeași pălărie fusese purtată de Carole la botezul Prințului Louis, în 2018.

La acel eveniment, Carole asortase pălăria cu o rochie-șal de la Suzannah London și pantofi cu toc. În schimb, Alizée i-a dat un suflu nou accesoriului vechi de șapte ani, purtându-l cu o rochie midi în carouri verzi și sandale cu toc.

Rochia de mireasă, un împrumut special

Și, poate cel mai emoționant împrumut dintre toate, a fost chiar rochia sa de mireasă. Când s-a căsătorit cu James în 2021, Alizée a purtat rochia de mireasă a soacrei sale. Într-un interviu exclusiv pentru HELLO!, mireasa a dezvăluit la acea vreme: „«Ceva împrumutat» a fost, de fapt, rochia de la soacra mea, Carole, care a purtat-o ultima dată acum 41 de ani, la nunta ei din iunie 1980.”

Cei doi s-au căsătorit în sudul Franței (în Bormes-les-Mimosas, mai exact), după ce au amânat nunta de două ori din cauza pandemiei de COVID-19.

Povestea lor de dragoste a început, de altfel, într-un mod la fel de spontan. Alizée l-a cunoscut pe James în 2018, când cățelușa lui, Ella, s-a apropiat de ea la clubul South Kensington din Londra. S-au logodit în octombrie 2019 și de atunci formează unul dintre cele mai discrete cupluri din preajma familiei regale.