Kate Middleton și fiica sa, Prințesa Charlotte, au afișat ținute complementare la slujba de duminică de Paște, desfășurată la Capela St George de la Castelul Windsor. Eleganța a fost cuvântul de ordine, de la haine până la încălțăminte. Cele două au purtat pantofi în nuanțe de maro de la branduri de lux precum Ralph Lauren și Tory Burch.

Pantofii de 750 de dolari ai Prințesei de Wales

Kate Middleton a optat pentru un stil clasic de pantofi cu toc. Și nu este prima dată când o vedem purtând această pereche. Este vorba despre modelul Ralph Lauren Celia 100 MM Calfskin Pump în nuanța RL Gold. Pantoful (creat în Italia) este realizat din piele de vițel anilinată, are un vârf ascuțit și un toc de patru inci. Hai să vedem și prețul. Stilul, care este disponibil și pe negru, se vinde cu 750 de dolari.

Balerinii Tory Burch ai Prințesei Charlotte

Prințesa Charlotte, în vârstă de zece ani, a ales la rândul ei un model de încălțăminte clasic pe care l-a mai purtat în trecut. V-ați fi gândit vreodată la asta? Ea a apărut în balerinii Tory Burch Cap Toe din piele întoarsă cu efect de crocodil. Modelul, împodobit cu o fundă, este realizat din piele întoarsă maro-ciocolatiu și are un vârf lucios cu efect de crocodil, care oferă un accent tonal și o variație de textură.

O alegere rafinată pentru o tânără prințesă.

Ținute asortate și reciclate

Pantofii Ralph Lauren ai lui Kate au acompaniat o ținută de culoare crem de la Self-Portrait. Rochia midi din crep, cu detalii din dantelă și o curea care strânge topul tip blazer, a mai fost purtată de Prințesă și cu alte ocazii. Iar fiica sa nu s-a lăsat mai prejos. Prințesa Charlotte a repurtat un palton creat la comandă de Catherine Walker, o piesă vestimentară de culoare cafeniu deschis cu accente maro. Până la urmă, de ce nu? Sub palton, a purtat o rochie bleu din șifon plisat, tot de la Self-Portrait.

Alte apariții recente ale lui Kate Middleton au inclus un palton Suzannah London cu imprimeu Prince of Wales și un palton de toamnă 2024, gri cu alb, cu două rânduri de nasturi, creat de designerul britanico-nigerian Tolu Coker.