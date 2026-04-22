Kate Middleton a adus un omagiu Reginei Elisabeta a II-a la o recepție organizată la Palatul Buckingham, cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la nașterea regretatei suverane. Prințesa de Wales a atras atenția cu o rochie lavandă și o pereche de pantofi Ralph Lauren în valoare de 750 de dolari, o schimbare notabilă față de stilul ei obișnuit.

O schimbare de stil

Deși Prințesa de Wales și-a creat o garderobă capsulă, mai ales la capitolul încălțăminte, în ultima vreme pare să prefere o anumită pereche de pantofi Ralph Lauren. Nu-i chiar o noutate în colecția ei, e drept că de obicei optează pentru pantofii din piele întoarsă Gianvito 105 de la Gianvito Rossi pentru aparițiile oficiale.

Dar de data aceasta a ales altceva.

Recomandari Motivul real pentru care Kate Middleton, 44 de ani, nu renunță niciodată la palton

Pantofii de 750 de dolari, în detaliu

Este vorba despre modelul Celia 100 MM Calfskin Pumps din colecția Ralph Lauren, în culoarea maro RL Gold. Aceștia sunt aceiași pantofi pe care i-a purtat și la slujba de Paște de la începutul acestei luni, semn că au devenit rapid favoriții ei. Pantofii, care costă 750 de dolari, sunt realizați în Italia din piele de vițel „full-grain” vopsită cu anilină pentru a amplifica textura naturală a materialului.

Au un toc stivuit de patru inci (aproximativ 10 cm), un vârf ascuțit elegant și un branț din piele de vițel căptușit pentru confort sporit (un detaliu important pentru evenimentele lungi). Modelul este disponibil și pe negru.

Omagiu subtil pentru Regină

Întreaga ținută a fost un tribut adus Reginei Elisabeta a II-a. V-ați gândit vreodată cât de atent sunt alese aceste detalii? Prințesa a asortat pantofii cu o rochie midi personalizată, de culoare lavandă pastel, creată de Emilia Wickstead, cu o siluetă A-line și mâneci trei sferturi.

Recomandari Kate Middleton renunta la o regula dupa 3 ani si poarta din nou oja pe unghii

Iar piesa de rezistență a fost colierul de perle cu trei șiruri, o bijuterie emblematică a Reginei Elisabeta a II-a, la care a adăugat cerceii cu perle Bahrain.

O celebrare la Palatul Buckingham

Kate Middleton a participat la eveniment alături de soțul ei, Prințul William. La recepție au fost prezenți și Regele Charles și Regina Camilla, alături de Prințul Edward și Sophie, Ducesa de Edinburgh, consolidând importanța momentului.

Regina Elisabeta a II-a s-a născut pe 21 aprilie 1926 și ar fi împlinit marți 100 de ani. Monarhul a domnit timp de 70 de ani, începând cu 6 februarie 1952 și până la moartea sa, pe 8 septembrie 2022, aceasta fiind cea mai lungă domnie din istoria Marii Britanii.