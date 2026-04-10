Actrița Tia Mowry și-a lăsat fanii cu gura căscată cu ultima sa apariție de pe rețelele sociale. Vedeta a publicat un videoclip în care defilează pe melodia „Deja Vu” a lui Beyoncé, purtând o ținută de-a dreptul incendiară: un trenci de piele peste o rochie transparentă tip lenjerie, cu un sutien din dantelă neagră la vedere.

O ținută care a încins internetul

Look-ul a fost completat de ochelari de soare negri, bucle voluminoase, cercei rotunzi argintii și pantofi cu toc, decupați în față. Postarea a fost însoțită de o descriere sugestivă: „Poate că e déjà vu… sau poate că am fost mereu această femeie.”

Iar fanii au reacționat imediat în secțiunea de comentarii. „MEREU AI FOST O DIVA,” a scris un utilizator. Un altul a adăugat entuziasmat: „HAIDEEEEEE TIAAAAAAAA,” în timp ce un al treilea a comentat simplu: „Okkkk, doamna Mowry.”

Reacțiile au fost pe măsură.

Confesiuni despre noul stil

Numai că, stai puțin, această încredere afișată de Tia este un lucru relativ nou, venit dintr-o perioadă vulnerabilă a vieții sale. Într-un interviu pentru InStyle, actrița a mărturisit deschis despre transformarea sa.

„Obișnuiam să-mi fie teamă să mă aplec asupra feminității mele. Nu am purtat niciodată mătase, dantelă sau tocuri cu barete, pur și simplu nu. M-am orientat mai mult spre asta în ultimul an, de când sunt singură. Acum, fiind în era mea de fată feminină, îmi permit să fiu în acel spațiu. Așa că a existat o schimbare pentru mine și m-am distrat foarte mult cu asta,” a declarat Tia.

Puterea maternității

Dar nu doar statutul de femeie singură i-a influențat garderoba. Rolul de mamă a contribuit decisiv la noua sa perspectivă. Cine ar fi crezut că maternitatea poate aduce o asemenea dezinvoltură?

Ea a explicat cum s-a schimbat percepția despre sine. „Mă simt mai puternică. Înainte de a fi mamă, eram cu siguranță mai mult o băiețoasă. Dar faptul că am devenit mamă mi-a permis să accesez această putere de a fi femeie și de a mă putea exprima. Mă simt mai mult ca o leoaică, dacă are sens – știi, pur și simplu mă simt mai mult ca un șef.”

O nouă eră după 14 ani de căsnicie

Vedeta din „Sister Sister” a divorțat de soțul ei, Cory Hardrict, în 2022, după o căsnicie de 14 ani. Cei doi au împreună doi copii, Cree, în vârstă de 14 ani, și Cairo, de 7 ani. Pe bune, e o transformare completă.

Acum, Tia își descrie stilul ca fiind „încrezătoare, sexy, distractivă” și a îmbrățișat pe deplin laturile sale multiple, reflectând acest lucru în ținutele sale. Actrița a povestit cum își compune look-urile: „Îmi place să echilibrez stilul edgy cu feminitatea. Îmi pun niște pantaloni de trening, dar apoi îmbrac un fel de body cu pantalonii de trening și adaug un sacou foarte frumos și sexy. Deci este un fel de amestec și potrivire, un pic de stil edgy cu un pic de feminitate și dantelă.”