Actorul Virgil Müller s-a stins din viață la vârsta de 76 de ani, lăsând în urmă o moștenire artistică impresionantă. Vestea dispariției sale a fost anunțată cu profundă tristețe de Teatrul Național „Lucian Blaga” din Cluj-Napoca, scena pe care a strălucit timp de peste două decenii.

O carieră începută la Arad

Născut la 14 februarie 1950, în Arad, Virgil Müller a urmat cursurile Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică, unde s-a format sub îndrumarea unor mari profesori ai teatrului românesc (precum G. Dem. Loghin, Dem Rădulescu și Adriana Piteșteanu). După absolvirea din 1973, și-a început cariera la Teatrul de Nord din Satu Mare. Iar trei ani mai târziu, în 1976, s-a alăturat colectivului de la Teatrul de Stat Arad. Aici a interpretat roluri importante, printre care și cel al lui Ștefan Valeriu din „Jocul de-a vacanța” de Mihail Sebastian, un rol care i-a consolidat reputația de actor versatil și profund.

Anii de consacrare pe scena clujeană

După 1990, Virgil Müller a devenit parte din istoria postdecembristă a Teatrului Național din Cluj-Napoca. A jucat în spectacole care au marcat repertoriul instituției, colaborând cu regizori de renume. Printre producțiile în care a strălucit se numără „Tulburarea apelor” de Lucian Blaga și „Săptămâna luminată” de Mihail Săulescu, ambele în regia lui Mihai Măniuțiu. A urcat pe scenă și în piese precum „Scene dintr-o execuție” de Howard Barker, „Falstaff” după William Shakespeare, „Becket” de Jean Anouilh, „Povestiri din pădurea vieneză” de Ödön von Horváth, „Zbor deasupra unui cuib de cuci” sau „Travestiuri” de Tom Stoppard.

Mesajul Teatrului Național

Reprezentanții Teatrului Național Cluj-Napoca au transmis un mesaj emoționant în memoria actorului. Și cum altfel ar fi putut reacționa la pierderea unui om care a marcat scena teatrului pentru atâția ani? E drept că impactul său a fost uriaș.

„Prin prezența sa cuceritoare și carisma irepetabilă, Virgil Müller va rămâne mereu în amintirea prietenilor, a colegilor, dar mai ales a publicului pe care l-a servit cu generozitate”, au transmis reprezentanții instituției.

Un actor iubit, un om care a lăsat urme

Dincolo de cifre și de lista impresionantă de roluri, Virgil Müller a fost apreciat pentru forța sa interpretativă și capacitatea de a crea personaje memorabile. Publicul l-a iubit pentru naturalețea cu care trecea de la comedie la dramă, iar colegii l-au respectat pentru profesionalismul și generozitatea sa.

A fost un profesionist desăvârșit.

Dar moartea sa lasă un gol imens în lumea teatrului românesc, iar amintirea lui va rămâne vie prin rolurile pe care le-a interpretat și prin emoția pe care a știut să o transmită de fiecare dată când a urcat pe scenă.