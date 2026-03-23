Actorul Marcel Horobeț, o figură emblematică a scenei românești, s-a stins din viață la vârsta de 82 de ani. Vestea tristă a fost confirmată pe 23 martie 2026 de reprezentanții Teatrului de Revistă „Constantin Tănase”, lăsând în urmă un gol imens după o carieră de aproape 60 de ani.

O carieră de șase decenii

Cu o carieră ce se întinde pe aproape șase decenii, Marcel Horobeț a fost mai mult decât un simplu actor, devenind o sursă de inspirație pentru generații de tineri artiști. A fost un exemplu de profesionalism. Absolvent al Institutului de Arte Teatrale și Cinematografie, a debutat pe marele ecran în 1986. Rolul său din „A Guest at Dinner” i-a deschis calea către producții cunoscute precum „Despre oameni și melci”, „Cântec în zori” și „Restul e tăcere”.

Dar Horobeț a demonstrat o versatilitate rar întâlnită. A fost și scenarist, și artist plastic.

Recomandari Actorul Nicholas Brendon din Buffy spaima vampirilor a murit la 54 de ani

Reacția Teatrului Constantin Tănase

Anunțul dispariției sale a stârnit un val de reacții în lumea culturală. Teatrul de Revistă „Constantin Tănase”, instituția unde a urcat de nenumărate ori pe scenă, a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare. V-ați întrebat vreodată ce lasă în urmă un artist? Hai să vedem, răspunsul stă chiar în cuvintele colegilor săi.

„Drum lin printre STELE”

„Am aflat cu tristeţe de trecerea în nefiinţă a actorului Marcel Horobeț, vechi colaborator al Teatrului de Revistă… Pe scena Sălii Savoy a jucat în „1001 de glume”, un cabaret muzical umoristic de Nae Lăzărescu (sfârşitul anilor ’80), în comedia muzicală „Prostul” de Mihai Dobre şi Nae Lăzărescu (1991), spectacolul „Revista în frac” de Dan Mihăescu și Nae Lăzărescu (1999), musicalul „O premieră furtunoasă” (2010) de Octavian Sava şi Marius Ţeicu şi în spectacolul „Suta lui Tănase” de Vasile Muraru şi Valentina Fătu (2019). Drum lin printre STELE”, au scris reprezentanții teatrului pe Facebook.

O listă impresionantă, nu-i așa?

Recomandari S-a stins tatăl lui Mr. Darcy. Actorul Donald Douglas a murit la 92 de ani

Iar dincolo de scenă, fanii și apropiații își iau acum rămas bun de la un artist care, e drept, a făcut istorie în cultura românească. Moștenirea sa include nu doar rolurile memorabile, ci și contribuția sa ca scenarist și artist plastic (o latură mai puțin cunoscută publicului larg).