La mai puțin de patru luni de la căsătoria care a avut loc în finala emisiunii „Mireasa”, povestea de dragoste dintre Emily și Liviu a ajuns la final. Fosta concurentă a confirmat oficial divorțul, anunțând că actele au fost deja depuse de comun acord, punând astfel capăt săptămânilor de speculații din partea fanilor.

Anunțul care a pus capăt speculațiilor

După o perioadă în care urmăritorii au observat semne clare ale unei crize în cuplu, Emily a decis să lămurească situația printr-un mesaj direct, publicat pe Instagram. Tânăra a vrut să oprească valul de întrebări și a explicat decizia, cerând în același timp discreție și înțelegere într-o perioadă vizibil dificilă pentru ea.

„Pentru a vă lămuri, căci așa este corect față de voi și poate așa nu mai primesc mesaje și mesaje peste mesaje… Da, am depus amândoi actele, motivele sunt întemeiate, nu doresc să ‘dau din casă’. Sper să ne respectați decizia chiar dacă vă este greu și vă înțeleg. Și de acum încolo să nu se mai vorbească despre asta aici / în comentarii etc., căci nu îmi este ușor nici mie… Viața merge înainte cu bune și rele”, a scris Emily în InstaStory.

Mesajul este clar. Subiectul este închis în spațiul public.

Un parcurs complicat în casa „Mireasa”

Relația lor a fost, încă de la început, una dintre cele mai urmărite, dar și cele mai complicate din sezonul lor. Să fim serioși, parcursul lor a fost orice, numai lin nu. Cei doi au avut o dinamică plină de apropieri, îndepărtări și momente tensionate, fiecare având interacțiuni și cu alți concurenți înainte de a forma un cuplu stabil.

Drumul lui Emily în competiție a fost presărat cu provocări. A fost eliminată, apoi a revenit în show sub numele de Afrodita (o întorsătură de situație care a surprins pe toată lumea), iar legătura cu Liviu a oscilat constant. Nici el nu a fost mai hotărât, având momente de indecizie și încercând să se apropie de alte fete. Dar, până la urmă, sentimentele pentru Emily au părut să fie mai puternice.

Revenirea ei în casă, pe 21 noiembrie 2025, a reaprins flacăra.

Iar lucrurile s-au mișcat apoi cu o viteză uluitoare. S-au logodit pe 2 decembrie, într-un cadru romantic, pentru ca pe 18 decembrie 2025, în marea finală, să se căsătorească civil și să părăsească competiția ca o familie. V-ați fi gândit atunci că totul se va termina atât de repede?

De la nuntă la divorț în timp record

Odată ieșiți din lumina reflectoarelor, fanii cu ochiul format au început să observe schimbări în comportamentul celor doi. Zvonurile despre o posibilă despărțire au început să circule tot mai intens, alimentate de absența postărilor comune și de o distanță evidentă. Emily a ales să pună capăt acestor speculații prin mesajul tranșant de pe Instagram.

Numai că, deși a confirmat divorțul, ea a refuzat categoric să ofere detalii despre motivele care au dus la această decizie bruscă. A menționat doar că sunt „întemeiate”, lăsând publicul să se întrebe ce s-a putut strica atât de repede într-o relație care, la finalul emisiunii, părea sudată.