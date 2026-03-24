Codruța Filip și Valentin Sanfira au decis să meargă pe drumuri separate. După o căsnicie de trei ani, artista a confirmat oficial divorțul, o veste care a luat prin surprindere pe toată lumea.

O decizie neașteptată

Confirmarea a venit chiar de la Codruța Filip, care a subliniat că separarea a fost cea mai bună soluție pentru amândoi. „Cea mai bună decizie a fost ca amândoi să mergem pe drumuri separate”, a declarat artista. Deși motivele despărțirii nu au fost făcute publice, totul pare să se fi încheiat pe un ton civilizat. Iar public, nimic nu trăda vreo problemă în cuplu.

O veste-șoc, pe bune.

Recomandari Averea impresionantă pe care o împart Codruța Filip și Valentin Sanfira după 3 ani de căsnicie

Până la urmă, discreția a fost cuvântul de ordine în relația lor, însă acum separarea este oficială.

Nuntă cu 500 de invitați, final după 3 ani

Pe 15 octombrie 2022, cei doi artiști își uneau destinele în fața a peste 500 de invitați. A fost o ceremonie grandioasă, despre care s-a vorbit mult la acea vreme. Dar cine s-ar fi gândit că povestea lor de iubire se va încheia atât de repede?

Numai că, după doar trei ani, povestea a ajuns la final. Codruța a lăsat de înțeles că au rămas în relații bune (un detaliu important în astfel de situații), chiar dacă nu a oferit detalii despre motivele concrete ale separării.

Recomandari Drama lui Valentin Sanfira – mama lui s-a căsătorit la doar 15 ani

Cum s-au cunoscut cei doi artiști

Povestea lor de dragoste a început în culisele unei emisiuni TV, un loc unde se leagă nu de puține ori idile. Codruța Filip a povestit în trecut cum l-a întâlnit pe Valentin de ziua Laurei Lavric, în platoul emisiunii moderate de Teo Trandafir.

„Eu atunci aveam un proiect cu băiatul doamnei Laura Lavric, cu Victor, și tocmai ce lansasem câteva piese. Aveam un proiect tare frumos, iar în ziua respectivă era ziua de naștere a doamnei Laura. Teo Trandafir s-a gândit să îi facă o surpriză în emisiune și să îi dedice un moment aparte. Bineînțeles că au fost mulți invitați-surpriză, printre care și Valentin”, a explicat Codruța.

Artista a mărturisit atunci că privirea și complimentele lui Valentin au fost cele care au cucerit-o pe loc.