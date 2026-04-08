Zendaya, în vârstă de 29 de ani, a adus o estetică întunecată, inspirată de personajul său Rue, la premiera mult-așteptată a sezonului trei din „Euphoria”. Evenimentul a avut loc marți seară în Los Angeles, iar actrița a impresionat cu un look complet, de la machiaj la ținută.

Machiajul „nisipos” al lui Rue

Look-ul a fost creat de make-up artistul Ernesto Casillas. Acesta a optat pentru un ten proaspăt și luminos, cu un blush discret și iluminator lichid. Piesa de rezistență a fost însă machiajul ochilor, realizat în tonuri de portocaliu ars, bronz și nude, completat de un eyeliner negru întins atât pe pleoape, cât și pe linia apei, pentru un efect dramatic. Forma ochilor a fost accentuată cu extensii de gene aplicate pe secțiuni, care ajungeau până la baza sprâncenelor subțiri.

Cum vine asta, un machiaj atât de intens la ochi? Ei bine, pentru a echilibra look-ul, Casillas a păstrat buzele într-o notă subtilă, folosind un creion de contur taupe pe margini și un gloss roz pal în centru. Întreaga estetică a fost creată folosind produse esențiale de la Charlotte Tilbury.

Recomandari Zendaya a uimit cu un look albastru de sirenă la premiera filmului The Drama

Coafura „bixie” și rochia couture

Iar coafura a continuat pe aceeași linie nonconformistă. Zendaya și-a etalat tunsoarea „bixie” cu aspect umed, cu șuvițe aranjate dezordonat pe frunte. Cel mai probabil, în spatele coafurii se află stilista Ursula Stephen (aceeași artistă care a tuns-o pentru campania aniversară de 130 de ani a Louis Vuitton din februarie). Stephen s-a ocupat de toate look-urile ei și în timpul turneului de presă „The Drama”, care s-a încheiat pe 3 aprilie la New York cu o coafură similară, cu aspect subacvatic.

Ținuta a fost, fireste, la înălțime. Cu ajutorul stilistului ei de lungă durată, Law Roach, Zendaya a purtat o rochie neagră cu guler halter din colecția de primăvară couture 2026 a casei Ashi Studio. Bijuteriile cu diamante au fost de la Chopard.

Reuniune pe covorul roșu, dar fără Tom Holland

Dar de pe degetul actriței nu a lipsit inelul de logodnă, deși logodnicul ei – sau poate soțul – Tom Holland, nu a fost prezent la eveniment. V-ați fi așteptat să-l vedeți alături de ea?

Recomandari Zendaya aduce look-ul acvatic la New York pentru premiera The Drama

Pe covorul roșu, fosta vedetă Disney Channel s-a reîntâlnit cu colegii săi de platou: Alexa Demie, Hunter Schafer, Maude Apatow, Jacob Elordi și Sydney Sweeney.

O reuniune așteptată de fani.

Acest moment vine la patru ani după ce al doilea sezon al serialului original HBO, creat de Sam Levinson, s-a încheiat cu un cliffhanger major care îl implica pe regretatul Angus Cloud.

Recomandari Zendaya și Sydney Sweeney fură toate privirile la premiera Euphoria 3

Ce ne așteaptă în sezonul 3

Noul sezon promite să aducă schimbări majore. Acțiunea va face un salt de câțiva ani în viitor, explorând viețile personajelor într-o nouă etapă.

Primul episod va fi difuzat duminică.