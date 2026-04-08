Moartea lui Mircea Lucescu la 80 de ani scoate la lumină detalii incredibile din trecutul său. Un interviu acordat în 1971, pe când avea doar 26 de ani, conține declarații care astăzi par de-a dreptul premonitorii. Tânărul fotbalist vorbea atunci despre glorie și moarte cu o maturitate ieșită din comun.

Profeția din 1971 care a cutremurat lumea sportului

În emisiunea Fanatik Superliga, jurnalistul Horia Ivanovici a prezentat un fragment dintr-un interviu vechi de peste 50 de ani, publicat în revista „Familia”. Iar ce a urmat i-a lăsat pe toți fără cuvinte. Ivanovici a avertizat publicul: „O să vă dau ceva tare de tot. Un citat predestinat al lui Mircea Lucescu. O să vă cutremure. Un interviu în 1971 al lui Mircea Lucescu în revista ‘Familia’. Credeți-mă, o să vă cutremure, ține-te bine de scaun. Un citat cu o valoare de profeție al lui Mircea Lucescu. Spune așa. Repet, 1971, revista ‘Familia’. Este cutremurător.”

Dar cum suna, pe bune, dialogul de atunci? Reporterul l-a întrebat direct: „Dar gloria îți place, Mircea Lucescu?”. Răspunsul lui Lucescu, citându-l pe Pascal, a fost uluitor: „Îți răspund printr-un citat din Pascal: Plăcerea gloriei este atât de mare, încât de orice lucru ai alătura-o, chiar și de moarte, ai iubi-o!”.

Recomandari Ultimele cuvinte ale lui Mircea Lucescu la 80 de ani Nu pot să plec ca un laș

Concluzia lui Ivanovici a venit imediat.

„Fix ce i s-a întâmplat, cutremurător. E un citat al destinului pentru Mircea Lucescu.”

Un om al culturii: „La 32 de ani vorbea șapte limbi”

Dincolo de terenul de fotbal, Lucescu era un intelectual veritabil, un aspect mai puțin știut de publicul larg. Fostul fotbalist Dănuț Lupu a povestit în aceeași emisiune despre pasiunea antrenorului pentru lectură și limbi străine. E drept că nu te-ai aștepta la așa ceva de la un om din fotbal, nu?

Recomandari Mircea Lucescu a murit la 80 de ani. Mesajul impresionant lăsat pe cavoul său

„Nea Mircea a avut și un defect iesit din comun de mare, între ghilimele, citea și foarte multe cărți. Citea foarte mult. La 32 de ani vorbea șapte limbi. I-a și plăcut foarte mult. De aia nea Mircea a făcut parte dintr-o categorie de antrenori cărora le-au plăcut jucătorii tehnici”, a detaliat Lupu.

Vizionarul din 1988

Și nu era doar un intelectual, ci și un vizionar. Horia Ivanovici a adus aminte de un episod relevant din 1988, care demonstrează cât de avansată era gândirea lui Lucescu pentru acele vremuri.

„Într-un filmuleț pe care l-am dat de curând, în 1988, îl ia o mașină de pe trotuarul aeroportului din Milano și intră și începe să vorbească cu reporterii italieni. Cineva e la volan, el e în dreapta, reporterii sunt în spate cu camera, vorbește în italiană. După care ajunge la stadion, vorbește în franceză, după care în engleză cu cineva, după vorbește cu Vava Cheran, care era acolo, clar în română. După care trece iar la italiană. Și suntem în ’88, o țară închisă.”

Recomandari Mircea Lucescu a murit la 80 de ani. Prietenii au aprins candele pe scările spitalului

În aceeași înregistrare video (o raritate pentru România comunistă), Lucescu a oferit o previziune despre viitorul fotbalului care s-a adeverit complet. El spunea atunci: „Fotbalul va fi așa: dacă vom urmări să avem rezultate, nu vom mai atrage lumea la stadion, pentru că vom juca urât ca să le obținem. Dacă vom juca frumos, am putea să le obținem, dar cu siguranță vom aduce lumea la stadion.”