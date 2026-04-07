Fiul Vioricăi și al lui Ioniță de la Clejani, Fulgy, a fost internat la Spitalul de Psihiatrie „Alexandru Obregia”. Decizia vine după un incident grav petrecut în noaptea de 6 aprilie 2026, când tânărul a amenințat, în timpul unei transmisiuni live pe TikTok, că va arunca în aer blocul în care locuiește.

Amenințări în direct pe TikTok

Totul a pornit de la o criză pe care Fulgy a avut-o pe rețeaua de socializare. În timpul unui live, acesta a început să facă amenințări periculoase, alertându-i pe cei care îl urmăreau. Oamenii au sunat imediat la 112, temându-se de ce e mai rău. Dar cum s-a ajuns aici, pe bune?

Se pare că ieșirea nervoasă a fost una extrem de serioasă, din moment ce a fost nevoie de o mobilizare impresionantă a forțelor de ordine.

Recomandari Codruța Filip, înșelată de Crăciun după 5 ani de căsnicie. Dezvăluiri despre divorț

Intervenție în forță a poliției

La fața locului au ajuns de urgență mai multe echipaje de poliție de la Secția 11, dar și negociatori SAS. Pentru că amenințările continuau și riscul era considerat major, s-a solicitat intervenția Distrigaz pentru a sista alimentarea cu gaze în întregul bloc.

Iar polițiștii au decis să intre peste el în casă. L-au găsit pe Fulgy în dormitor și l-au predat echipajului medical sosit la adresă. Poliția Capitalei a confirmat oficial incidentul printr-un comunicat. „La data de 6 aprilie 2026, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 11 Poliție au fost sesizați, în jurul orei 23.00, prin apel 112, cu privire la faptul că, la o adresă din Sectorul 3, un bărbat amenință că își va face rău, punând în pericol și alte persoane”, a transmis instituția.

Recomandari Roxana Blenche a născut a doua fetiță. Mesajul vedetei – sunt în al 9-lea Cer

Reacția părinților Viorica și Ioniță de la Clejani

La scurt timp după incident, Viorica și Ioniță de la Clejani au transmis un mesaj public în care își cer scuze pentru comportamentul fiului lor. Cei doi artiști pun ieșirea lui Fulgy pe seama unor afecțiuni psihiatrice și a unei probleme medicale serioase, subliniind că sunt alături de el în aceste momente dificile.

Și au ținut să explice contextul situației, oferind o declarație completă. Părinții sunt convinși că, odată cu tratamentul de specialitate pe care îl va primi la Obregia, starea lui se va îmbunătăți.

„Noi, ca părinți, suntem datori să ne ajutăm copilul indiferent de situație. Suntem siguri că Fulgy va primi tratamentul necesar și va reveni sănătos acasă. Copilul nostru a trecut printr-o problemă medicală serioasă și asta l-a făcut să se comporte astfel. Datorită problemelor medicale, a făcut afirmații complet nereale, jigniri și amenințări în mod clar nereale aseară. Acum este internat, iar noi suntem alături de el și îi vom fi alături, pentru că este un copil bun și muncitor, dar care la un moment dat a avut o problemă. Ne cerem scuze încă o dată tuturor oamenilor pe care i-a jignit. Din păcate, situația în care s-a aflat l-a făcut să se comporte astfel. Suntem convinși că va fi bine după tratament.”, au transmis Viorica și Ioniță de la Clejani.