Tunsoarea pixie continuă să domine preferințele în materie de coafuri scurte, cifrele confirmând popularitatea sa uriașă. Expresia „tunsoare pixie” înregistrează o medie de 1,1 milioane de căutări lunare pe Google. Iar pe TikTok, clipurile cu acest subiect adună săptămânal, în medie, 41,7 milioane de vizualizări, la care se adaugă circa 2.100 de postări pe Instagram.

Ce este, de fapt, o tunsoare pixie

La prima vedere, pare doar o tunsoare scurtă. Numai că lucrurile stau puțin diferit. Un pixie este, de regulă, tuns mai scurt pe laterale și la ceafă, păstrând în același timp o lungime puțin mai mare în partea de sus, explică Marcos Diaz, un hairstylist din New York. Diaz adaugă că un pixie ar trebui să aibă „nu mai mult de doi sau trei inci în punctele sale cele mai lungi”. Tocmai această lungime ultra-scurtă face diferența între un pixie și alte coafuri, precum un bob sau un bixie (o tunsoare hibrid între cele două).

De la Audrey Hepburn la Victoria Beckham

Cu mult înainte de a deveni un reper pe Pinterest, pixie-ul a avut momentele sale de glorie în istorie. Jewell Hingorani, hairstylist din Michigan, spune că actrița Audrey Hepburn a contribuit la popularizarea look-ului în anii ’50, în special după rolul din filmul „Roman Holiday”. Personajul ei își tunde părul într-un pixie cu breton scurt.

„Twiggy i-a dat o notă mod în anii ’60, apoi Halle Berry i-a oferit propria sa interpretare glam în anii ’90”, continuă Hingorani. La începutul anilor 2000, fetele „It” ale momentului au adoptat o variantă mai rebelă, cu unghiuri ascuțite și texturi țepoase. Dar poate cel mai memorabil moment recent a fost cel al Victoriei Beckham. „Nu voi uita niciodată când Victoria Beckham s-a tuns pixie în jurul anului 2008”, își amintește Hingorani. „Să fii în salon și să asiști la acea transformare a fost electric. Puteai simți impactul cultural instantaneu.”

Sfaturi înainte de a merge la salon

V-ați gândit vreodată cât de multe variante de pixie există? Să mergi la salon și să ceri pur și simplu „un pixie” poate duce la rezultate neașteptate. Diaz recomandă să faci puțină cercetare și să aduci câteva poze de inspirație la programare. Un detaliu cheie de clarificat este lungimea. „Spune-i stilistului tău dacă vrei ca urechile și linia gâtului să fie vizibile sau ușor acoperite”, spune el.

E drept că trebuie să iei în calcul și timpul de coafare. Deși spălarea părului durează mai puțin, aranjarea unui pixie poate consuma timp, uneori chiar și 30 de minute pentru a defini buclele și a le aranja corect.

Întreținerea este cheia.

Principalul dezavantaj al acestei tunsori este întreținerea. Chiar dacă petreci mai puțin timp dimineața, vei ajunge mai des la salon. „Un pixie arată cel mai bine când este proaspăt tuns”, spune Diaz, „așa că va trebui să planifici vizite pentru tuns la fiecare patru până la șase săptămâni.”

Cum se coafează un pixie în funcție de păr

Hai să vedem ce produse se potrivesc fiecărui tip de păr. Pentru părul texturat, Diaz sugerează un balsam leave-in pentru hidratare (cum ar fi Rose Bomb Leave-In de la The Potion Studio), urmat de o cremă pentru bucle (precum Bouncy Cream de la All About Curls). Pentru părul ondulat, un spray de texturare ușor, ca Alterna Caviar Anti-Aging Professional Styling Perfect Texture Spray, este ideal. Pulverizezi pe tot părul și apoi „folosește-ți mâinile pentru a modela părul în forma dorită”, adaugă el.

În schimb, pentru părul drept, un pixie scurt și uniform, cu un breton discret într-o parte, este foarte măgulitor. Pentru coafare, Sophie Rose Gutterman, hairstylist din Los Angeles, recomandă o pomadă precum Kevin Murphy Pomade Nightrider sau STMNT Classic Pomade. De ce? „[Pomadele] oferă fixare, dar nu vor lăsa părul să pară prea lucios.”

Până la urmă, tendințele evoluează constant. Potrivit lui Hingorani, „pixie-urile din 2025 au prezentat multe straturi, bretoane mai lungi și chiar undercut-uri jucăușe”. Iar pentru 2026, Nikki Nelms, stilista Teyanei Taylor, anunță că „totul este despre fixare, precizie și eleganță atemporală”.