La doar o lună după ce a anunțat public că se desparte de soțul ei, Ardeli Acuța, după o căsnicie de 13 ani, artista Celia a fost surprinsă alături de acesta. Cei doi au plecat împreună cu copiii într-o vacanță, alimentând speculațiile unei posibile împăcări. Lucrurile stau, însă, puțin mai nuanțat.

O vacanță pentru a vindeca rănile

Destinația: Italia. Artista a confirmat că au plecat într-o excursie la Gardaland și în Toscana, o decizie luată special pentru cei mici, afectați de tensiunile din familie. Celia a explicat că a fost o perioadă dificilă pentru copii.

„Da, am plecat într-o vacanță specială la (Gardaland) Italia, dar și în Toscana, gândită oarecum special pentru copiii noștri, care au avut parte de stres în ultima perioadă, inclusiv din cauza despărțirii noastre.”

Recomandari Alina Pușcaș a rămas însărcinată după doar o lună de relație cu soțul ei

Piesa care a schimbat totul

Dar cum s-a ajuns aici, la o împăcare, fie ea și temporară? Separarea lor a început, de fapt, în decembrie, însă anunțul public a venit la finalul lunii martie. Și, culmea, se pare că tot o piesă lansată de Celia a fost cea care a deschis din nou calea dialogului.

„Așa cum s-a spus, din decembrie m-am separat de soțul meu, iar la final de martie, când am și lansat piesa «Până la Final», am reînceput să discutăm mai liniștit. Versurile piesei ne-au înmuiat orgoliul amândurora, oarecum. Este adevărat că mi-am dorit din toată inima o iubire «până la final»”, a declarat vedeta.

Un viitor incert

E drept că o vacanță nu șterge cu buretele lunile de suferință. Artista recunoaște că drumul înapoi este anevoios și că nimic nu este sigur în acest moment. Timpul petrecut împreună este, mai degrabă, o perioadă de reflecție, o încercare de a vedea dacă mai pot repara ce s-a stricat.

Recomandari Mel Schilling a murit la 54 de ani. Anunțul sfâșietor al soțului vedetei TV

„Nu știu cum vom gestiona totul de acum, însă momentele petrecute împreună alături de copii au fost un timp bun pentru a reflecta asupra relației noastre. Nu știm încă ce aduce viitorul și dacă vom avea puterea să reparăm și să reconstruim tot ceea ce s-a dărâmat în ultimele luni… dar vom vedea”, a spus Celia.

Divorțul, un pas pe care nu l-au putut face

Dincolo de speranțe, există un detaliu concret care arată cât de profundă a fost legătura lor. Deși s-au separat de luni bune, niciunul dintre ei nu a inițiat procedurile legale de divorț.

Un blocaj emoțional, poate?

Recomandari Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit cu doar 25 de invitați

Cântăreața a mărturisit că pur și simplu nu au fost în stare să facă pasul final. „Nici unul dintre noi nu a avut puterea să depună actele de divorț în aceste luni și amândoi am suferit enorm…”, a mai adăugat Celia.