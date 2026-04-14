Oana Roman a împlinit 50 de ani pe 13 aprilie. Spre deosebire de anii trecuți, când organiza petreceri mari pentru prieteni, de data aceasta lucrurile au stat complet diferit. Vedeta și-a luat fiica și a plecat într-o vacanță în Egipt, pentru o celebrare restrânsă.

O aniversare intimă, pe plajă

Obișnuită să-și organizeze atent aniversările, Oana Roman a rupt tradiția la împlinirea a cinci decenii de viață. A preferat o escapadă exotică, doar în compania fiicei sale, departe de agitația din România. E drept că, odată ajunsă la destinație, vedeta a împărtășit bucuria cu urmăritorii săi de pe rețelele de socializare.

„Ieri am împlinit 50 de ani. Am vrut ca ziua mea să fie despre mine. Eu și ea. A fost superb”, a scris Oana Roman pe Instagram, alături de imagini din vacanță, inclusiv una cu un mic dejun plutitor în piscină.

Și, după cum a povestit chiar ea, momentul a fost unul cu adevărat special, culminând cu o surpriză emoționantă din partea fiicei sale. „Ieri a fost despre mine. Și despre ea. La final mi-a cântat cel mai frumos La mulți ani din viața mea. Vedeți video. Sunt recunoscătoare. 50 cu fericire și o zi perfectă. Vă mulțumesc vouă pentru miile de mesaje și urări”, a transmis vedeta.

Plecarea din țară, o experiență neplăcută

Numai că bucuria vacanței a fost precedată de o experiență mai puțin plăcută chiar la plecarea din țară. Ajunsă în aeroportul din București, Oana Roman s-a declarat dezamăgită de atitudinea personalului.

V-ați confruntat vreodată cu o astfel de situație la plecarea în vacanță?

Vedeta le-a povestit urmăritorilor săi că nu a întâlnit niciun angajat care să-i zâmbească, toți părând obosiți și prost dispuși. Supărarea ei (complet de înțeles, până la urmă) a fost detaliată într-o postare pe Instagram.

„Plecam în vacanță. Nu am reușit să smulg nici un zâmbet de la nici un angajat din aeroport. Toți sunt încruntați, poate obosiți, dar deloc dispuși să zâmbească pasagerilor. De la security, la controlul de pașapoarte până la lounge numai oameni încruntați și chiar prost dispuși. În lounge, unde se presupune că vii să stai liniștit, copii scăpați de sub control și părinți care vorbesc mai tare decât copiii”, a spus Oana Roman.