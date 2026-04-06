Oana Roman a răbufnit recent pe rețelele sociale după o experiență banală, dar care a lăsat-o fără cuvinte. Influencerița a fost de-a dreptul șocată să descopere că o simplă baghetă, cumpărată de la o brutărie din Dorobanți, costă 12,5 lei, un preț pe care îl consideră exorbitant în comparație cu alte capitale europene.

Preț dublu față de Paris

Povestea e simplă. În drum spre casă, vedeta s-a oprit într-unul dintre cele mai cunoscute cartiere din București pentru a cumpăra pâine, însă prețul afișat a revoltat-o, determinând-o să facă o comparație directă cu Franța.

„Am ajuns acasă, dar în drumul meu spre casă m-am oprit în Dorobanți, ca să mă întâlnesc cu cineva, să iau ceva. M-am oprit la o brutărie. Știți cât costă o baghetă în Dorobanți? 12,5 lei. Știți cât costă o baghetă în Franța? La Paris, de exemplu, 1 euro și 9 cenți (5,55 lei). Ferească Dumnezeu!”, a povestit Oana Roman într-un video publicat pe Instagram.

Revolta ei a continuat, punând sub semnul întrebării logica prețurilor din România. „Cum este posibil ca în România o baghetă să coste 12 lei? Adică dublu și față de cât costă în Franța, unde puterea de cumpărare este mult mai mare și salariile sunt mult mai mari. De ce? Explicați-mi și mie, de ce în România o baghetă costă 12 lei?”, a adăugat ea.

Cum vine asta?

Întrebarea ei retorică subliniază o discrepanță majoră: prețul din România este mai mult decât dublu față de cel din capitala Franței (unde o baghetă costă, în lei, doar 5,55), deși puterea de cumpărare și salariile de acolo sunt net superioare.

Fără petrecere la 50 de ani

Iar nemulțumirile legate de prețuri nu sunt singura noutate din viața vedetei. Oana Roman urmează să împlinească 50 de ani pe 13 aprilie, o vârstă rotundă pe care mulți s-ar aștepta să o celebreze cu fast. Numai că planurile ei sunt complet diferite anul acesta.

A renunțat la ideea unei petreceri mari, preferând o abordare mult mai personală. „Nu e nicio petrecere, toți prietenii mei așteaptă să-i chem la o petrecere și i-am anunțat pe toți că nu o să-i chem la nicio petrecere, pentru că nu o să fac. (…) O să plec departe, în capătul celălalt al lumii, ca să fiu eu cu Isa de ziua mea. Să mă bucur și să-mi fac eu mie un cadou”, a dezvăluit Oana Roman.

Așadar, în loc de o petrecere grandioasă, a ales o evadare discretă alături de fiica sa, Isa.

De la fast la discreție

Decizia este cu atât mai surprinzătoare cu cât vine în contrast direct cu celebrarea de anul trecut. Atunci, Oana Roman a organizat o petrecere fastuoasă la care a invitat toată spuma showbizului, de la prieteni și cunoștințe până la vedete importante. Evenimentul a marcat și lansarea propriei sale linii de cosmetice, iar printre invitații de seamă s-a numărat și tatăl său, Petre Roman.

Anul acesta, însă, lucrurile stau complet diferit.

Vedeta a ales să-și facă singură un cadou special: o călătorie departe de agitația mondenă, într-un cadru restrâns, având-o alături doar pe fiica ei, Isabela.