Oana Roman a plecat în vacanța de Paște cu zâmbetul pe buze, dar voia bună i-a fost repede umbrită. Ajunsă în aeroportul din București, vedeta a avut parte de o experiență neplăcută, plângându-se pe rețelele sociale de atitudinea angajaților, care i s-au părut lipsiți de orice urmă de energie pozitivă.

Niciun zâmbet de la securitate la control pașapoarte

Într-un story publicat pe Instagram, influencerița a povestit că atmosfera din aeroport este departe de a fi una veselă, mai ales pentru niște oameni care pleacă în concediu. Ea a observat că toți angajații, de la filtrele de securitate și până la controlul pașapoartelor, păreau obosiți și prost dispuși. Hai să vedem ce a deranjat-o, mai exact.

„Plecam în vacanță. Nu am reușit să smulg nici un zâmbet de la nici un angajat din aeroport. Toți sunt încruntați, poate obosiți dar deloc dispuși să zâmbească pasagerilor. De la security la controlul de pașapoarte până la lounge numai oameni încruntați și chiar prost dispuși.”

Liniștea din lounge, un vis spulberat

Iar problemele nu s-au oprit aici. Odată ajunsă în zona de lounge, unde spera să se relaxeze înainte de zbor, Oana Roman a avut parte de o altă surpriză neplăcută. Liniștea la care visa a fost înlocuită de gălăgie. Cine nu și-ar dori puțină pace înainte de a se îmbarca, nu-i așa?

Numai că, lucrurile stăteau puțin diferit.

„În lounge unde se presupune că vii să stai liniștit, copii scăpați de sub control și părinți care vorbesc mai tare decât copiii”, a povestit vedeta.

Ce spune despre postul Paștelui

Dincolo de experiența de la aeroport, discuția a ajuns și într-o zonă mai personală, legată de obiceiurile din perioada Paștelui. Oana Roman a explicat că nu respectă postul alimentar, dar consideră că atitudinea și comportamentul din această perioadă sunt mult mai importante decât restricțiile culinare.

Ea a detaliat (într-o declarație pentru Click!) că preferă un alt tip de abstinență.

„Eu nu țin post de mâncare, dar încerc în viața mea să țin post în sensul în care nu fac rău, nu trag țepe, nu fac lucruri ilegale, nu blestem și nu fac rău nimănui. Și cred că tipul acesta de post este mult mai important decât cel de mâncare, pe care-l țin cel care după aceea se duc și înjură, jignesc, fac rău, fură și așa mai departe. asa ca, cred că postul pe care-l țin eu e mult mai important”, a povestit Oana Roman.

Vedeta a menționat că, deși nu ține post alimentar, este adepta postului intermitent. Această metodă, a povestit ea, a ajutat-o să slăbească nu mai puțin de 20 de kilograme.