La 45 de ani, Iulia Vântur afișează o siluetă de invidiat, iar o parte din secret pare să stea într-un obicei matinal cât se poate de simplu. Stabilită de ani buni în India alături de actorul Salman Khan, vedeta a dezvăluit ritualul pe care îl urmează cu sfințenie imediat cum se trezește, pe stomacul gol.

Ritualul matinal care o menține în formă

Totul începe cu o băutură aparent banală, dar cu multiple beneficii. Iar fosta prezentatoare a explicat exact despre ce este vorba, un obicei pe care l-a transformat în lege.

„Un lucru pe care îl fac în fiecare dimineață este să beau un pahar cu apă caldă cu oțet, pe stomacul gol”, a declarat Iulia. Abia după acest prim pas al zilei urmează cafeaua și apoi se dedică antrenamentelor fizice sau proiectelor profesionale în care este implicată.

Ce mănâncă vedeta într-o zi obișnuită

Dar nu e vorba doar de apa cu oțet. Dieta joacă, clar, un rol esențial în stilul ei de viață echilibrat. V-ați întrebat vreodată ce mănâncă, pe bune, pentru a arăta așa? Iulia a oferit detalii complete despre alegerile sale alimentare, în special pentru prima parte a zilei.

„Dimineața, pe stomacul gol, beau un pahar de apă călduță, cu o lămâie stoarsă, mai beau unul cu semințe de chia sau oțet de mere dizolvat în apă. Pentru micul dejun, doar papaya. Câteodată sar prânzul și mănânc doar seara… moderat”, a explicat ea pentru VIVA!.

În restul zilei, meniul ei se bazează pe fructe, multe legume, brânzeturi și pește, pe care îl preferă în detrimentul altor tipuri de carne. O alimentație curată și simplă.

Secretul dincolo de alimentație

Până la urmă, nu totul se rezumă la calorii și ingrediente. Iulia Vântur consideră că starea de spirit și pasiunea pentru ceea ce faci sunt la fel de importante pentru a te simți și a arăta bine, indiferent de vârstă.

„Cred că secretul este să te menții activ, implicat, pasionat de ceea ce faci”, a adăugat vedeta. E drept că recunoaște că nu este mereu perfectă (cine este, de altfel?), mărturisind că uneori își neglijează somnul sau mănâncă la ore neregulate, demonstrând că echilibrul este cheia, nu perfecțiunea absolută.