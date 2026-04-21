Oana Roman și fiica ei, Isa, au avut parte de o întoarcere cu peripeții din vacanța de Paște petrecută în Egipt. Deși escapada a fost menită să marcheze aniversarea de 50 de ani a vedetei, finalul s-a dovedit a fi unul neplăcut, ambele ajungând la pat, cu probleme de sănătate.

Virus intestinal și spate înțepenit

Revenirea acasă nu a fost deloc una liniștită. Oana Roman și-a anunțat fanii din mediul online că atât ea, cât și fiica ei se confruntă cu probleme medicale după sejurul exotic. Se pare că au luat un virus care le-a pus la pat.

„Azi e zi de stat acasă. Nu pot face mai mult decât acte și mail-uri. Și eu și Isa am luat un fel de virus intestinal și amândouă bolim de azi noapte. Pe mine m-a luat de ieri, de fapt, Isa e mai rău de azi noapte. E ceva prin aer. Stăm cuminti și o să mergem probabil și la doctor. Aveți grijă de voi!”, a transmis Oana Roman.

Recomandari Oana Roman a împlinit 50 de ani și a plecat în Egipt cu fiica ei

Și, ca și cum asta n-ar fi fost de ajuns, un alt necaz s-a abătut asupra ei. O simplă mișcare prin casă i-a provocat dureri de spate insuportabile. „Și cum un necaz nu vine niciodată singur…Am stat aplecată să curăț ceva la scări și…m-am înțepenit de spate. Nu mi s-a mai întâmplat de foarte mulți ani. Probabil știți ce dureri sunt… efectiv nu mă mai pot mișca. Noroc că am farmacia aproape și mi-a luat Isa tratament. Sper să nu ajung la infiltrații”, a adăugat vedeta.

Aniversare cu probleme în resortul de lux

Vacanța în sine, deși planificată pentru relaxare și celebrarea zilei de naștere a Oanei pe 13 aprilie, a fost presărată cu momente de frustrare. Influencerița s-a plâns în repetate rânduri de lipsa de liniște, fiind deranjată de zgomotul făcut de alți turiști, în special de copii.

Recomandari Oana Roman, revoltată în aeroport – toți angajații sunt încruntați și prost dispuși

„De ce trebuie să urle copiii în halul ăsta? De ce? De ce părinții nu încearcă să aibă grijă de ei? De ce? De acum mă duc în vacanțe pe o insulă pustie sau în safari african. I need silence! (n.r. am nevoie de liniște)”, a scris Oana Roman pe internet, vizibil iritată.

Incidentul de la piscină

Pe lângă zgomot, Oana Roman a povestit și un episod legat de lipsa de bun simț a unui alt turist. Aflată la piscina vilei, a fost stropită de un bărbat care a sărit în apă, deși acest lucru era interzis prin regulament. E drept că incidentele de genul acesta pot strica orice vacanță.

„Apropo de educație și bun simț, aici e un resort de lux, dar în resorturile de lux vin oameni care au doar bani și atât, nu au nimic altceva. Suntem într-o vilă care are o piscină proprie, dar care este comună cu mai multe alte vile. Adâncimea piscinei este de un metru 20 sau un metru 40. Sunt afișe peste tot în care scrie că nu ai voie să sari în apă tocmai pentru că este mică apa. Au venit două familii la o terasă, la o vilă, la doi metri de noi. Și unul din domni efectiv s-a aruncat în piscină. În afară de faptul că m-au umplut de apă din cap până-n picioare, s-a uitat la mine și a zis: ‘V-am stropit’? Zic: ‘Da, îmi pare rău’. S-a ridicat pe terasă și a sărit din nou în apă. Superb!”, a povestit Oana Roman.