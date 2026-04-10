Deși poartă un nume cu rezonanță uriașă în fotbalul românesc, Maria Luiza Lucescu, fiica lui Răzvan Lucescu, a ales un drum complet diferit. Cunoscută de apropiați drept Marilu, aceasta trăiește la București, alături de soțul ei și cei trei copii, departe de agitația mediatică.

O viață între Elveția, Africa de Sud și Peru

Marilu Lucescu și-a finalizat studiile în Elveția și a locuit o perioadă în Africa de Sud, completându-și pregătirea cu un master la Rotterdam. Acolo, în Africa de Sud, l-a cunoscut pe cel care avea să-i devină soț, Luis Escobedo D’Anglés.

Iar povestea lor e, hai să recunoaștem, destul de interesantă. Originar din Trujillo, Peru – un important centru cultural – Luis este profesor universitar și cercetător, cu un interes profund pentru teme precum identitatea, migrația și discriminarea. Pasiunea comună pentru educație și cultură i-a adus împreună, iar astăzi formează o familie frumoasă în București.

Tradiția fotbalistică merge mai departe

Marilu este mama a trei copii, iar tradiția fotbalistică a familiei Lucescu pare că nu se va stinge prea curând. V-ați fi gândit că nepotul lui Răzvan Lucescu joacă deja fotbal? Cel mai mare dintre copii, Lucio, în vârstă de șapte ani, este deja înscris la juniorii clubului Rapid.

Alegerea nu este deloc întâmplătoare, clubul giuleștean având o însemnătate specială pentru întreaga familie Lucescu.

Credință și acțiuni caritabile

Dincolo de rolul de mamă și soție, Marilu își găsește împlinirea sufletească în activități care ajută comunitatea. Ea își dedică timpul acțiunilor caritabile.

Se pare că are și o pasiune pentru muzică, Marilu cântând într-un cor cleric. Prin aceste activități (desfășurate cu aceeași discreție care o caracterizează), ea reușește să mențină un echilibru între viața de familie și implicarea socială.

Marilu Lucescu rămâne foarte apropiată de rădăcinile sale și de valorile familiei. Ea împărtășește o relație specială cu bunica sa, Neli Lucescu, demonstrând că, deși și-a construit o viață cosmopolită, legăturile de acasă rămân cele mai puternice.