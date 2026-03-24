Vlăduța Lupău a povestit recent o întâmplare mai puțin plăcută, petrecută în timpul unui zbor. Cântăreața a recunoscut că a făcut o adevărată scenă la bordul aeronavei, totul pornind de la o regulă care o scoate din minți de fiecare dată când călătorește cu copiii.

„Atât te freacă până te trezește”

Problema, spune artista, apare mai ales în timpul zborurilor de noapte. Când copiii ei adorm, intervenția stewardeselor pentru cuplarea centurilor de siguranță devine un adevărat coșmar. Iar de data aceasta, situația a escaladat, Vlăduța fiind extrem de deranjată de insistența personalului de bord.

„Atât îmi este de ciudă când copiii dorm, și mai ales pe zborurile astea de noapte (…) Și vine stewardesa și trebuie să-i pună centura, și atât te freacă să-i pui centura (…) Atât te învârte, te freacă, până te trezește (…) Aveți dreptate, e obligatoriu, sunt reguli pe care trebuie să le respectăm toți, doar că mie mi-e ciudă pe chestia asta”, a explicat cântăreața pe Instagram.

Recomandari Ce riști dacă faci scandal în avion în 2026: amenzi de 37.000 de dolari

Scandal la aterizare

Deși înțelege perfect că regulile sunt făcute pentru a fi respectate, Vlăduța Lupău a mărturisit că pur și simplu a izbucnit. Fiul ei cel mic, Isaia, s-a trezit din somn și a început să plângă neîncetat, moment în care artista a reacționat. Hai să fim serioși, ce părinte nu s-ar enerva într-o astfel de situație?

Vedeta a recunoscut fără ocolișuri că a făcut o scenă în toată regula. „Bine, am făcut un circ de trebuia să aterizeze avionul, noroc că a fost la aterizare”, a adăugat ea.

Regula pe care ar elimina-o definitiv

Odată ajunși acasă, lucrurile s-au liniștit. Întreaga familie a ajuns în toiul nopții, iar copiii (după agitația din avion) au adormit abia în jurul orei 3:00 dimineața. Numai că artista a rămas cu un gust amar și spune că, dacă ar putea, ar schimba această regulă fără să stea pe gânduri.

Recomandari Cât costă o nuntă cu Vlăduța Lupău: Tarife de până la 15.000 de euro pentru 2026

„După aceea, oricum au adormit, nu am avut probleme. Au adormit așa, pe la 03:00 noaptea. Dar asta dacă aș putea să o elimin… că oricum eu îl țin”, a mai spus cântăreața.

E drept că regulile sunt clare.

Procedurile de siguranță aeronautică impun purtarea centurii pe tot parcursul zborului, decuplarea fiind permisă doar la semnalul pilotului. Experții chiar recomandă ca pasagerii să poarte centurile de siguranță pe toată durata călătoriei, chiar și când semnalul luminos este stins, pentru a preveni accidentările în caz de turbulențe neașteptate sau mișcări bruște ale aeronavei.