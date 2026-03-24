Lumea televiziunii este în doliu. Mel Schilling, cunoscuta expertă din reality show-ul Married at First Sight, a murit la vârsta de 54 de ani, la doar două săptămâni după ce dezvăluise public că boala i s-a extins la creier. Anunțul a fost făcut de soțul ei, Gareth, într-un mesaj emoționant, după o luptă de peste doi ani cu cancerul de colon.

„A murit liniștită”. Anunțul sfâșietor al soțului

Într-o postare care a adunat mii de reacții, soțul vedetei, Gareth Schilling, a confirmat că Mel „a murit liniștită astăzi, înconjurată de dragoste”. Acesta a descris-o nu doar ca pe o figură emblematică a televiziunii, ci și ca pe pilonul familiei lor, într-o declarație plină de durere. „Pentru majoritatea dintre voi, ea era Mel Schilling – matriarha MAFS și regina reality TV. Pentru Maddie și pentru mine, era micuța noastră Melsie: o mamă incredibilă, un model și sufletul meu pereche”, a scris el.

O veste care a șocat pe toată lumea.

Gareth a dezvăluit și un detaliu intim din ultimele clipe ale soției sale. Se pare că Mel și-a folosit „toată puterea rămasă” pentru a le transmite un ultim mesaj lui și fiicei lor, Maddie. „Un mesaj de care îmi voi aminti tot restul vieții”, a mărturisit el, adăugând că „chiar și atunci, singurul ei gând era pentru Maddie și pentru mine.”

O luptă dusă cu un curaj ieșit din comun

Dincolo de imaginea publică, Mel Schilling a fost o adevărată luptătoare. Soțul ei a amintit că a devenit cunoscută târziu, dar a recuperat rapid. „Aceasta este o femeie care a devenit mamă și vedetă TV la 42 de ani – și a excelat în ambele”, a subliniat Gareth.

Iar lupta cu boala (diagnosticată cu cancer de colon în decembrie 2023) i-a testat toate limitele. V-ați gândit vreodată cum e să treci prin așa ceva? Ei bine, soțul ei oferă o imagine clară a determinării sale: „Timp de doi ani de chimioterapie, când abia își putea ridica capul de pe pernă, nu s-a plâns niciodată și nu a încetat să arate curaj, grație, compasiune și empatie, și nu a lipsit nici măcar o zi de filmări.”

Un ultim îndemn pentru fani

În finalul mesajului său, Gareth a transmis un îndemn emoționant, inspirat de felul în care Mel a ales să trăiască. Pe bune, cuvintele lui ar trebui să ne pună pe toți pe gânduri.

„Viața este trecătoare, fragilă, iar ziua de mâine nu este promisă nimănui. Dacă puteți face ceva în memoria lui Mel, trăiți viața din plin, iubiți-vă oamenii și nu vă consumați pentru lucruri mărunte.”

Reacția Channel 4: „Radia bucurie și căldură”

Mel Schilling a debutat în versiunea australiană a emisiunii Married at First Sight, iar mai târziu s-a alăturat și ediției britanice, difuzată de E4. Postul de televiziune Channel 4, care deține E4, a transmis un mesaj de condoleanțe.

„Suntem profund întristați de vestea morții lui Mel. Gândurile noastre se îndreaptă către familia și cei dragi ei”, a transmis postul TV. Reprezentanții acestuia au subliniat rolul esențial pe care l-a avut în succesul show-ului: „Munca ei reflecta atât de multe despre ea – susținerea puternică a femeilor, pasiunea pentru relații sănătoase și misiunea de a uni oamenii prin iubire.”

Dar, dincolo de profesionalism, Mel era o prezență care lumina orice încăpere. „Mel nu era doar o colegă, ci o prietenă, cineva care radia bucurie, căldură și optimism, care energiza orice încăpere în care intra, cu umor și pozitivitate. Toți cei care au cunoscut-o îi vor simți lipsa.”