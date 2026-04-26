Un nou pas își face loc în rutina de seară: parfumul. Dar nu este vorba despre spray-uri de pernă sau despre pregătirea pentru o noapte în oraș. Vorbim despre un trend complet nou, cel al parfumurilor „Me-Time”, create pentru a te ajuta să te ancorezi în prezent și să te deconectezi de la stresul zilei.

De la seducție la relaxare personală

Schimbarea este legată de estetica „clean skin girl” (ten proaspăt, luminos, machiaj minimalist). Practic, parfumul devine un ritual personal. Callum Ross, manager educațional pentru parfumuri de designer la Shiseido, explică fenomenul: „parfumurile «clean girl» reflectă ritmul vieții moderne, parfumul devenind parte a unui ritual personal de bunăstare, ceva folosit după duș pentru a te simți curat, reconfortat și resetat”.

Iar trecerea de la parfumurile opulente la cele discrete este evidentă. „În același timp, unii consumatori se îndepărtează de parfumurile statement zgomotoase și de cele gurmande intense, orientându-se spre mosc delicat și arome asemănătoare pielii, care se simt calmante, intime și ca o extensie naturală a pielii”, adaugă Ross. seducția a fost înlocuită de starea de bine.

Note care te ancorează în prezent

V-ați gândit vreodată ce anume face un parfum să fie calmant? Alice du Parcq, expert și consultant în parfumerie, vorbește despre „un parfum de relaxare, parfumuri care, aproape prin actul de a le pulveriza, oferă un fel de permisiune sinelui de a se relaxa, de a închide partea agitată a zilei și de a avea seara pentru tine”.

Ea recomandă căutarea unor „ingrediente profunde, de ancorare, precum notele lemnoase, poate patchouli, ceva ce se simte foarte conectat la rădăcinile pământului și ale copacilor, deoarece acestea se simt în general foarte calmante, ca parfumuri”.

Numai că nu trebuie neapărat să cumperi ceva nou. „Dacă există un parfum sau un miros de care te simți incredibil de reconfortat, ar putea fi mirosul parfumului purtat de un părinte, care te duce într-un loc fericit și cald, sau ar putea fi orice cu care te conectezi într-un mod pozitiv și calmant”, sugerează du Parcq.

12 parfumuri și produse pentru momentele tale de răgaz

Hai să vedem și câteva sugestii concrete, special create pentru acest nou ritual de seară.

Narciso Rodriguez for her Pure Musc Blanc (139 £): O reinterpretare a clasicului For Her, creată de Sonia Constant. Combină iasomie spumantă, aldehide curate, vanilie și lemn de santal cremos.

Glossier You Doux EDP (de la 32 £): Lansat în 2017, este un clasic al categoriei „pielea ta, dar mai bine". Are o vibrație caldă, cu ambrox, violete dulci, smirnă și palo santo.

Guess Iconic Sublime EDP (69 £): O noutate floral-acvatică lansată în luna aprilie. Amestecă lotus albastru, magnolie, iasomie și lemn de santal cremos.

Issey Miyake L'Eau d'Issey (de la 62 £): Un parfum clasic, creat în 1992 de Jacques Cavallier Belletrud, care miroase a curat, ca după un duș. Conține note de apă, pepene galben, lotus, mosc și cedru, dar rămâne minimalist și proaspăt.

O adevărată resetare.

Un exemplu perfect al trendului este This Works Own Time (de la 10 £). A fost creat special pentru relaxarea de seară. Alice du Parcq, care a fost consultant în acest proiect, spune că scopul a fost crearea unui parfum care „este o pauză de capitol, echivalentul parfumat al datului jos sutienului, al prinderii părului într-un coc, al închiderii laptopului, al îmbrăcării pantalonilor de trening, al descălțării și al pregătirii mentale și fizice pentru ultima parte a zilei, un fel de a te îndepărta și a te descurca din haosul zilei și a te bucura de seară”. Pentru asta s-au folosit note de piper roz, chiparos, trandafir, cardamom și mosc.

Alte opțiuni includ:

Phlur Missing Person (de la 32 £): Lansat în 2022, acest mosc floral lemnos cu iasomie, bergamotă și lemn de santal a fost creat să miroasă familiar, ca „pielea goală”.

DedCool Xtra Milk EDP (de la 24 £): O versiune mai profundă a originalului Milk, cu mosc alb, bergamotă și ambră.

Essential Parfums The Musc EDP (86 £): Lansat în martie, creatoarea Calice Becker l-a imaginat „ca un nor de mosc învăluitor și reconfortant. Un mosc delicios amestecat cu ghimbir roșu, lavandă, o inimă florală radiantă și tonuri lemnoase moi de santal australian".

Chloe Atelier des Fleurs Sable Lavande (de la 115 £): Lansat la începutul acestui an, combină lavandă caldă cu un acord solar de smochină.

Jil Sander Black Tea (190 £): Lansat anul trecut (ca parte a primei colecții de parfumuri Jil Sander), amestecă ceai negru cu scorțișoară și osmanthus pentru o senzație intimă și echilibrată.

O alternativă parfumată

Dacă ideea de a pulveriza un parfum direct pe piele nu te atrage, există și o altă cale. Gama de îngrijire a casei Mella 1809 include detergent de rufe (45 £) și balsam (45 £) cu o aromă menită să încurajeze relaxarea.

Notele de vanilie, rădăcină de orris, bergamotă, smochină proaspătă și iasomie te pot învălui la propriu. De ce să nu-ți speli pijamalele, așternuturile sau o pătură preferată cu acest amestec? Este o modalitate simplă de a te înconjura de mirosuri liniștitoare fără efort suplimentar.