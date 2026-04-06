Primăvara a venit, iar Jennifer Lawrence a ieșit din hibernare cu o ținută care dă tonul pentru sezoanele viitoare. Actrița a fost fotografiată în New York, a doua zi după Paște, alături de fiul ei, Cy, purtând o combinație de culori primare ce anunță un trend major pentru toamna anului 2026.

O ținută studiată, dar relaxată

La prima vedere, o simplă plimbare în parc. Numai că, la o privire mai atentă, lucrurile stau puțin diferit. Lawrence a adus un omagiu trupei The Beatles cu un tricou galben-unt „Strawberry Fields Forever” de la Junk Food. Peste acesta a purtat un cardigan roșu vibrant, cu guler, asortat cu o pereche de blugi albaștri cu o curea.

Și accesoriile au urmat aceeași linie cromatică. A asortat roșul-cireașă al cardiganului cu o pereche de adidași slim Adidas Tokyo și a ales o șapcă de baseball albastră cu imprimeu „Nuferii” de Monet, de la brandul Shrits.

Accesorii care rup tiparul

Dar nu totul a fost strict în registrul primar. Actrița a purtat o geantă maro Hermès Lindy și și-a protejat ochii cu ochelari de soare cu rame maro și lentile sepia. Ba chiar a îndrăznit să adauge și o culoare secundară (un mic sacrilegiu stilistic, ar zice unii) printr-un colier cu mărgele de jad.

O alegere deloc întâmplătoare.

De pe podium, direct în garderobă

V-ați gândit vreodată cum ajung trendurile de pe podium pe stradă? Ei bine, exact așa. Look-ul aparent relaxat al lui Jennifer Lawrence reprezintă, de fapt, o temă recurentă în modă, confirmată de marile case.

Pentru primăvară, Michael Rider a prezentat culorile primare pe rochii mini cu imprimeu de margarete și eșarfe de mătase la Celine, în timp ce Duran Lantink a oferit o interpretare de inspirație moto la Jean Paul Gaultier. Saint Laurent a urmat exemplul pentru colecția resort cu jachete de vânt în stilul anilor ’80, iar Chanel a experimentat cu amestecuri de modele pentru Métiers d’art.

Iar dragostea modei pentru galben, roșu și albastru a continuat și în colecțiile de toamnă. Branduri în vogă precum Lii și Auralee au prezentat blocuri de culori primare, în timp ce case de modă consacrate ca Loewe și Stella McCartney au validat și ele acest trend.

Pe bune, ce ne arată Jennifer Lawrence? Că replicarea tendințelor de pe podium poate fi la fel de simplă precum a alege câteva piese de bază din propria garderobă. O pereche de blugi, un tricou și niște adidași pot fi, până la urmă, cea mai la îndemână declarație de stil.