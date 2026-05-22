Te-ai gandit vreodata ca banalul deodorant va ajunge piesa de rezistenta de pe raftul tau din baie? Până nu demult, il ascundeam timid în spatele serurilor și cremelor scumpe. Daniel Bense, fost executiv la Aesop, a lansat în 2024 brandul To My Ships, transformand deodorantul natural intr-un produs premium, cu formule curate și un design de top.

Sincera sa fiu, la prima vedere, un deodorant de 35 de lire sterline pare o extravaganta. Dar miza aici nu este doar pretul în sine, ci modul în care brandurile ne redefinesc complet rutina intima. Castigam formule fara alcool și saruri de aluminiu, însă provocarea cea mare este sa avem rabdare. tranzitia la un produs natural dureaza câteva zile pentru a avea efect cumulativ, iar multe dintre noi renunta exact când corpul începe sa se adapteze la noua formula.

Mai mult decat un simplu roll-on

Intr-o analiza publicata recent de Vogue, se arata ca toata industria frumusetii trece printr-o faza de premiumizare accelerata. Daca acum cinci ani puneam în cos gel de dus și antiperspirant din supermarket fara sa clipim, astazi vrem mici luxuri zilnice. Cifrele confirma aceasta schimbare de mentalitate. Euromonitor estimeaza ca piață de ingrijire personala va creste cu 5.2%, ajungand la 704 miliarde de dolari până în 2027.

Și totusi, cum convingi piață cu un simplu produs de subrat? Bense a gandit o strategie destul de isteata. A pornit de la deodorant și a extins linia catre geluri de dus și parfumuri.

„Construim o garderoba de parfumuri care iti completeaza deodorantul și produsele de ingrijire a corpului.” – Daniel Bense, fondator To My Ships

Design minimalist și ingrediente putine

Piață parfumurilor este oricum coplesitoare. Astazi se lanseaza 4000 de parfumuri anual, față de doar 400 în trecutul nu foarte indepartat. Dar abordarea super-minimalista a brandului pare sa atraga exact femeile obosite de produse prea agresive.

„Parfumurile noastre au mai putin de cinci ingrediente cheie, ceea ce le face mai intime, deoarece o mare parte din ceea ce este pe piață este atat de performativ, zgomotos și imediat.” – Daniel Bense, fondator To My Ships

Iar atentia la detalii se vede și pe raft. Designul sticlelor, realizat de agentia milaneza Formafantasma, foloseste recipiente inalte și subtiri pentru a reduce consumul de aluminiu (un pont bun de urmarit daca esti atenta la sustenabilitate). Clientii raspund bine, rata de intoarcere pentru achizitia de rezerve fiind deja la 20% dupa doar 18 luni de la lansare.

Până în anul cinci de activitate, brandul tinteste venituri de 15 milioane de lire sterline, extinzandu-se deja în 120 de locatii globale. vom vedea daca publicul larg va fi dispus pe termen lung sa investeasca constant bugete de lux în produse de igiena de baza, sau daca aceasta nisa va rămâne rezervata strict pasionatilor de clean beauty.