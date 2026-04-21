Regina Elisabeta a II-a, cel mai longeviv monarh din istoria Marii Britanii, ar fi împlinit astăzi 100 de ani. Născută pe 21 aprilie 1926, regina a murit pe 8 septembrie 2022, lăsând în urmă o moștenire uriașă. Și, chiar și la aproape patru ani de la moartea sa, popularitatea ei rămâne la cote impresionante, un sondaj recent realizat de YouGov arătând că 81% dintre britanici au o părere pozitivă despre ea.

O nouă expoziție la Palatul Buckingham

Săptămâna aceasta, pentru a marca un secol de la nașterea Reginei Elisabeta a II-a, Regele Charles și Regina Camilla au vizitat o nouă expoziție, „Regina Elisabeta a II-a: Viața ei în stil”, deschisă la Galeria Regelui de la Palatul Buckingham. Expoziția invită vizitatorii să „descoperiți stilul clar al celui mai longeviv monarh al Marii Britanii prin intermediul hainelor purtate în toate cele zece decenii ale vieții sale – de la naștere la maturitate, de la prințesă la regină și de la stilul personal la ținutele pentru scena mondială purtate la ocazii memorabile din istoria Marii Britanii”, conform Royal Collection Trust.

O regină într-o lume a bărbaților

Dar dincolo de haine și stil, ce a însemnat cu adevărat domnia ei? Regina Camilla, soția Regelui Charles, a subliniat într-un documentar BBC dedicarea sa totală. „Nu cred că am văzut vreodată pe cineva să aibă un simț al datoriei așa cum a avut ea.”

Camilla a adăugat, referindu-se la momentul în care Elisabeta a devenit regină în 1952, la doar 25 de ani: „Trebuie să fi fost atât de dificil, fiind înconjurată de bărbați mult mai în vârstă. Nu existau prim-miniștri femei sau președinți femei. Ea era singura, așa că cred că și-a croit propriul rol.” Până la urmă, a reușit cu brio.

O moștenire greu de egalat.

„Trebuie să fiu văzută pentru a fi crezută”

Aceasta a fost, filosofia din spatele ținutelor sale mereu viu colorate. O selecție de 37 de fotografii memorabile, publicate pentru a marca centenarul, surprind momente cheie din viața sa. V-ați gândit vreodată câtă istorie încape într-o singură viață? Imaginile o arată de la o prințesă tânără alături de câinii săi corgi la reședința din Piccadilly în 1936, la ceremonia de încoronare din 1953, la întâlnirile cu lideri mondiali precum John F. Kennedy sau Ronald Reagan, dar și în momente personale, alături de nepoții William și Harry.

Nu sunt omise nici momentele dificile. În noiembrie 1992, ea a ținut celebrul discurs „annus horribilis” (anul groaznic), descriind anul în care căsniciile a doi dintre copiii săi s-au destrămat și Castelul Windsor a luat foc.

Iar datoria a fost cuvântul de ordine până în ultima clipă. Una dintre ultimele sale fotografii oficiale o arată primind-o pe Liz Truss la Castelul Balmoral pe 6 septembrie 2022, pentru a o invita să formeze un nou guvern. Regina a murit doar două zile mai târziu, pe 8 septembrie.