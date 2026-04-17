O nouă despărțire neașteptată în showbizul românesc. Cunoscuta influenceriță Maria Georgiana a confirmat oficial că s-a separat de tatăl copilului ei, după ce un clip postat pe TikTok a dat startul speculațiilor. Vedeta a oferit o primă declarație scurtă și la obiect despre situația actuală.

Confirmare scurtă, fără detalii

Totul a pornit de la un clip video în care Maria Georgiana fredona versurile „Nu duc teama, nu duc dorul, că o să vină următorul”. Imediat, fanii au reacționat și au întrebat-o direct dacă s-a despărțit de partenerul ei. Zvonurile s-au întețit rapid, iar pentru a clarifica situația, jurnaliștii au contactat-o.

Răspunsul ei a fost tranșant. „E adevărat (n.r. ne-am despărțit), dar nu am nimic de declarat momentan”, a spus influencerița. E drept că vedeta a ales mereu să își țină partenerul departe de ochii publicului, identitatea acestuia nefiind cunoscută.

De la OnlyFans la conținut despre maternitate

Maria Georgiana a devenit celebră în mediul online în special pentru conținutul de pe TikTok. Să fim serioși, ea a fost printre primele femei din România care și-au asumat public și deschis contul de pe platforma pentru adulți OnlyFans, promovându-și activitatea și vorbind deschis despre câștigurile obținute.

Numai că, în ultima perioadă, profilul ei a suferit o transformare majoră. După ce a devenit mamă, și-a dedicat clipurile unor subiecte legate de maternitate, împărtășind cu urmăritorii săi întregul parcurs al sarcinii și provocările noii vieți.

Episodul Mihai Bendeac de la iUmor

Dincolo de prezența online, numele Mariei Georgiana a apărut și în contextul emisiunii iUmor. În timpul participării sale la show-ul de comedie, influencerița și-a manifestat deschis atracția pentru Mihai Bendeac. Ba chiar i-a scris actorului un mesaj privat, însă acesta s-a limitat la a-i da „seen” și „like”.

V-ați fi așteptat la o altă reacție din partea actorului? La vremea respectivă, deși complimentată în timpul emisiunii, Maria Georgiana a comentat cu umor situația. „Dacă îmi răspundea la mesaj, îmi părea rău că n-am trecut în finală. Dar dacă se întoarce, eu o să mai concurez o dată!”, a declarat influencerița.