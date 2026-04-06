Bianca Dan, fosta concurentă de la „Insula Iubirii”, a rupt tăcerea în privința despărțirii de Marian Grozavu. După o relație de patru ani, cei doi au decis să meargă pe drumuri separate, iar vedeta a dezvăluit acum care a fost, de fapt, motivul principal al rupturii.

„Pe plan sentimental s-a produs o ruptură”

Vestea a luat prin surprindere pe mulți. Bianca Dan și Marian Grozavu nu mai formează un cuplu. Decizia, deși dificilă, a fost asumată de amândoi, iar Bianca a explicat că, dincolo de separarea romantică, prietenia lor rămâne. Ba chiar se susțin reciproc în această perioadă complicată.

„Se întâmplă, uneori, să fie un final, din păcate. Asta s-a întâmplat și la noi. Pe plan sentimental s-a produs o ruptură. Asta nu înseamnă că nu suntem unul lângă celălalt ca și prieteni, după tot ce a fost între noi. I-am spus că voi fi lângă el și invers”, a declarat Bianca Dan.

Motivul real al despărțirii

Dar de ce s-a ajuns aici după patru ani? Se pare că totul a pornit de la o problemă clasică în multe cupluri: lipsa comunicării. Bianca recunoaște cu regret că ea și Marian nu au știut să se asculte cu adevărat atunci când erau împreună, lucru care, în cele din urmă, a dus la distanțare emoțională.

„Eu cred că încerc să fiu puternică și pentru el, pentru amândoi, acum. Noi am vorbit chiar și vineri, am stat trei ore, a fost o discuție minunată și îmi pare rău că atunci când eram împreună nu puteam discuta asta. Cred că nu ne ascultam. Nu înțelegeam esența, ce voiam să transmitem, nici eu, nici el”, a adăugat vedeta.

O lovitură pentru amândoi

Perioada este grea pentru amândoi, iar Bianca este conștientă de acest lucru. Ea a mărturisit că suferința este reciprocă, chiar dacă încearcă să fie stâlpul de susținere în aceste momente. Până la urmă, o relație de patru ani nu se șterge cu buretele.

„Și el este puternic, doar că e ceva peste care nu poți trece atât de ușor și îl înțeleg. Cred că ce simt eu simte și el”, a mai spus ea.

Lasă loc de împăcare?

Și totuși, este acesta un final definitiv? Fanii cuplului (format în urma emisiunii „Insula Iubirii”) încă mai speră. Întrebată direct despre o posibilă reconciliere, Bianca Dan a lăsat o portiță deschisă, deși a subliniat că, pentru moment, are nevoie de timp pentru ea însăși.

„Am învățat să nu mai spun niciodată niciodată! Nu se știe, doar că cel puțin eu știu că am nevoie să fiu singură acum”, a explicat Bianca.