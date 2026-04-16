Ioniță de la Clejani l-a dat în judecată pe Dan Bursuc, iar motivul este o serie de afirmații făcute de impresar pe TikTok. Lăutarul susține că declarațiile i-au afectat grav sănătatea, ajungând chiar la spital pentru investigații cardiace. În replică, Dan Bursuc spune că totul a pornit de la o glumă și că nu este supărat pe familia Clejanilor.

Glumele care au dus la proces

Scandalul a izbucnit după ce Dan Bursuc a făcut afirmații tranșante în mediul online, susținând că ar fi avut relații intime atât cu Viorica de la Clejani, cât și cu fiica acesteia, Margherita. Declarațiile au fost de-a dreptul explozive.

„E mai bună mama ei! E nenorocire. Ăla de aia e frustrat. Zice: ăla și pe mama, și pe sor‑mea… Ce vină am eu? Pe bune? Eu nu mă feresc de tot mapamondul ăsta. Mama ei mi‑a dat‑o pe fii‑sa”, spunea Dan Bursuc pe TikTok.

Recomandari Ioniță de la Clejani îl dă în judecată pe Dan Bursuc după ce a ajuns la spital cu probleme la inimă

Numai că acum, impresarul susține că totul a fost, de fapt, o glumă, o formă de „caterincă”. Într-o intervenție televizată, acesta a explicat contextul. „Chestia asta pe care a făcut-o dna Viorica cu dl Ioniță vine de la glumele mele pe care le-am creat vis-a-vis de melodia aceea cu „hai să ne împăcăm la noapte” și asta a fost cam toată problema legată de toată treaba asta”, a declarat Bursuc.

Până la urmă, cum s-a ajuns aici?

Răspunsul pentru Fulgy

Dan Bursuc explică faptul că glumele sale au venit ca o reacție la jignirile și amenințările repetate venite din partea lui Fulgy, fiul Clejanilor. Iar amenințările nu au fost deloc blânde, vizându-l atât pe el, cât și pe familia sa.

Recomandari Andreea Popescu, primele declarații despre căsătorie după divorțul de Rareș Cojoc

„Din cauza asta am făcut caterincă din cauza fiului ei că m-a înjurat, m-a amenințat că eu voi fi omorât de el și băiatul meu va fi omorât de el. Eu am tăcut din gură și mi-am văzut de treaba mea”, a povestit impresarul.

O situație extrem de gravă.

Și totuși, Bursuc afirmă că nu este supărat pe tânăr, punând comportamentul acestuia pe seama problemelor cunoscute (Fulgy a fost internat în trecut la spitalul Obregia). „Nu mă supăr eu pe Fulgy. Eu n-am cum să mă supăr. A fost cam deplasat datorită situației în care se află el, să ferească Dumnezeu! (…) Nu trebuie să îl iau în seamă, trebuie să îl iau ca atare pentru că e sub influența acelor substanțe”, a mai spus Dan Bursuc.

Recomandari Bianca Dan, primele declarații despre despărțirea de Marian Grozavu după 4 ani

„Ce am greșit? Am jignit-o?”

Impresarul este de părere că nu a greșit cu nimic față de Ioniță și Viorica, deoarece nu i-a jignit, ci doar a ales să trateze situația cu umor. Ba chiar susține că tot ce a făcut a fost să o complimenteze pe artistă.

„Ce alte lucruri am făcut atât de grav? Că am făcut o glumă că Viorica e frumoasă, că e mare talent, că mi-e drag de ea? Dacă stăm să le adunăm sunt numai laude. Ce am greșit? Am jignit-o? Am vorbit vulgar? Nu au fost vulgarități, am spus că arată bine, că mor de ea, că mi-e drag de ea, că are mare talent”, se apără Bursuc.

Pe bune, pare convins că nu a depășit nicio limită. „Dacă lui îi ardea de chestii din astea am făcut și eu o glumă. Nu putem să mai glumim, trebuie să stăm numai serioși? Pe baza glumelor mele de asta au făcut treaba asta, să nu mai glumesc, să nu mai facem caterincă pe seama Vioricăi”, a completat el.

Ioniță de la Clejani, la spital din cauza scandalului

Dar dincolo de glume și caterincă, efectele par să fi fost cât se poate de reale pentru Ioniță de la Clejani. Conform documentelor depuse în instanță, starea sa de sănătate a avut de suferit în mod direct din cauza acestui conflict.

„Au relatat că afirmațiile pârâtului au avut un impact direct asupra stării de sănătate a reclamantului Manole Ionel, acesta fiind obligat să se prezinte la unități medicale de urgență pentru investigații cardiace”, se arată în dosar.

Mai mult, familia Clejanilor consideră că afirmațiile au fost făcute deliberat pentru a discredita și umili întregul nucleu familial, nu doar o singură persoană. „Au învederat că afirmațiile pârâtului au vizat nu doar persoana reclamantei, ci și membrii familiei acesteia, extinzând artificial sfera atacului denigrator asupra întregului nucleu familial”, se mai precizează în motivarea acțiunii.

În ciuda procesului, Dan Bursuc declară că nu poartă pică. „Eu nu sunt supărat. Nu sunt un om dușmănos. Îi compătimesc maxim că sunt niște părinți foarte supărați.”

Acesta încheie cu o remarcă acidă la adresa priorităților familiei Clejanilor: „În loc să îi ardă lui Ioniță și Vioricăi de problema copilului, le arde că am zis eu „haide să ne-mpăcăm la noapte”. Vioricăi ar trebui să îi ardă de băiatul ei, nu că zic eu că are fundul bombat, mișto”.