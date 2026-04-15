Unul dintre cele mai vechi conflicte din showbizul românesc a ajuns în fața judecătorilor. Ioniță de la Clejani l-a dat în judecată pe impresarul Dan Bursuc, acuzând că declarațiile acestuia i-au provocat probleme cardiace care au necesitat intervenția medicilor. Disputa, reaprinsă de acuzațiile fiului său, Fulgy, a depășit de mult granițele mediului online.

Un conflict reaprins pe TikTok

Tensiunile au explodat din nou după ce Fulgy, fiul Clejanilor, a lansat o serie de acuzații grave la adresa lui Dan Bursuc. Reacția impresarului nu a întârziat. Într-o serie de transmisiuni live pe TikTok, acesta a făcut afirmații care au inflamat și mai mult spiritele, rostind o replică ce a devenit rapid virală: „E mai bună mama ei! E nenorocire. Ăla de aia e frustrat. Zice: ăla și pe mama, și pe sor‑mea… Ce vină am eu? Pe bune? Eu nu mă feresc de tot mapamondul ăsta. Mama ei mi‑a dat‑o pe fii‑sa.”

Ioniță, probleme cardiace din cauza stresului

Dar stai puțin, că lucrurile sunt mai grave de atât. Potrivit documentelor depuse în instanță, scandalul a avut un impact direct asupra sănătății lui Ioniță de la Clejani. Stresul intens l-ar fi adus în pragul unor probleme serioase. În dosar se menționează clar: „Au relatat că afirmațiile pârâtului au avut un impact direct asupra stării de sănătate a reclamantului Manole Ionel, acesta fiind obligat să se prezinte la unități medicale de urgență pentru investigații cardiace.”

Recomandari Valentin Sanfira, replică dură pentru fani după divorțul de Codruța Filip

Iar ca tabloul să fie complet, un episod petrecut la un concert din Timișoara a adăugat și mai multă îngrijorare. Atunci, lui Ioniță i s-a făcut rău chiar pe scenă, fiind necesară intervenția de urgență a unui echipaj medical.

Ce cer Viorica și Ioniță în instanță

Și ce vor, mai exact, să obțină în tribunal? Pe fondul escaladării conflictului, Viorica și Ioniță de la Clejani cer ca Dan Bursuc să elimine toate materialele considerate defăimătoare, să oprească distribuirea lor și să se abțină de la declarații similare pe viitor. În motivarea acțiunii, aceștia subliniază gravitatea faptelor. „Aceștia au arătat că afirmațiile au fost adresate unui public nedeterminat, au fost exprimate în mod deliberat și au fost transmise într‑un context public, generând o situație de discreditare publică și umilire socială. Au învederat că afirmațiile pârâtului au vizat nu doar persoana reclamantei, ci și membrii familiei acesteia, extinzând artificial sfera atacului denigrator asupra întregului nucleu familial.”

Dosarul, mutat la un nivel superior

Bătălia legală abia a început.

Recomandari Heather Locklear, 64 de ani, și Lorenzo Lamas, 68, și-au confirmat relația

Inițial depus la Judecătoria Sectorului 3, dosarul a fost transferat la Tribunalul București. Magistrații au stabilit că speța este una complexă (și necesită o analiză la un nivel superior), semn că acest conflict alimentat ani la rând în mediul online a ajuns într-un punct în care doar instanța poate stabili limitele și consecințele.